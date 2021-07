Tingkatkan Motivasi, Insan PPI Gelar Ngobrol Bareng James Gwee

Senin, 5 Juli 2021 | 13:06 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PPI menggelar Talkshow Sales & Marketing bersama James Gwee, secara virtual untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi insan PPI dalam adaptasi untuk meningkatkan penjualan di era pandemi, Kamis (1/07/2021).

Talkshow dengan tema "Selling Better and Faster in the New Era" ini merupakan salah satu rangkaian HUT ke-18 PPI pada 19 Juni 2021 yang lalu, sebagai penyegaran ilmu pengetahuan dan membekali insan PPI dalam proses meningkatkan omzet di seluruh cabang PPI.

Direktur Utama PPI, Nina Sulistyowati, mengungkapkan bahwa ada 12 komoditas bisnis yang dijalankan oleh PPI, beberapa di antaranya yaitu, komoditas pertanian, perkebunan, farmasi dan alat kesehatan, minyak dan gas, dan lain sebagainya.

Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi tim sales PPI, sehingga acara talkshow ini menjadi wadah untuk menemukan potensi dan inspirasi baru untuk terus aktif dalam melihat peluang yang terbuka untuk mengembangkan bisnis perusahaan.

PPI harus bergandengan tangan dan bekerja sama untuk mewujudkan insan perdagangan yang prima dan menjadi unggulan Indonesia, memperkokoh perdagangan dalam negeri dan meningkatkan ekspor.

Direktur Komersil dan Pengembangan PPI, Andry Tanudjaja, mengatakan sales and marketing adalah ujung tombak perdagangan.

"Dengan kemauan dan motivasi yang tinggi, serta membangun budaya kerja sama di kantor cabang maupun pusat, PPI akan mampu mewujudkan visi dan misi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi," tukas Andry.

Direktur Operasi, Eko Budianto, mengajak semua insan PPI untuk terus mengumpulkan ilmu. "Kita memang dituntut selalu menambah reference agar dapat diterapkan pula untuk pengembangan PPI," pungkas Eko

Talkshow dengan James Gwee ini sangat mengundang perhatian seluruh insan PPI dan keluarga besar klaster pangan. Beberapa konsep, tip, dan trik serta motivasi sebagai perusahaan perdagangan, di mana seluruh individu PPI adalah seorang marketing dan sales.

Konsep yang beda antara fungsi marketing dan sales, tip untuk memenangkan pasar, dan bagaimana cara menggali opportunity banyak disampaikan James Gwee pada kesempatan ini.

PPI tengah konsen dalam memberikan masukan terhadap seluruh karyawannya dalam peningkatan ilmu sales dan marketing. Hal ini dirasa perlu dalam menyongsong posisi PPI di BUMN Holding Pangan, dan dalam proses penggabungan BGR Logistik ke dalam PPI.

