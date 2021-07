Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Menkeu Sampaikan Realisasi APBN

Senin, 5 Juli 2021 | 17:41 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah indikator perekonomian dan proyeksi realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I tahun 2021 yang berada pada angka 3,1-3,3 persen.

Hal tersebut ia sampaikan dalam keterangan pers secara virtual usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (5/7/2021).

"Untuk tahun 2021 ini, tadi telah saya sampaikan realisasi semester I pertumbuhan ekonomi di 3,1-3,3%. Inflasi di 1,33%, tingkat suku bunga 6,59%, itu lebih rendah dari asumsi 7,29% untuk SBN 10 tahun. Inflasi tadi 1,33 lebih rendah dari asumsi APBN yang 3%,” kata Sri Mulyani.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berada di angka 14.299 per dolar AS, lebih rendah dari nilai tukar asumsi 14.600 per dolar AS. Harga minyak berada di 62 dolar AS per barel, lebih tinggi dari harga minyak asumsi 45 dolar AS per barel.

Untuk target produksi siap jual atau lifting minyak berada di angka 663 ribu barel per hari, lebih rendah dari asumsi 705 ribu barel per hari. Untuk lifting gas berada di angka 1.007.000 barel setara minyak per hari, sama dengan asumsi pada APBN.

Sementara itu di sisi pendapatan, sampai dengan semester I pendapatan negara mencapai Rp 886,9 triliun atau terjadi pertumbuhan 9,1%. Angka Rp 886,9 triliun ini merupakan 50,9 persen dari target APBN 2021 yaitu Rp 1.743,6 triliun rupiah.

“Pertumbuhan pendapatan negara sebesar 9,1% ini, adalah suatu kenaikan yang sangat tinggi dan bagus, terutama jika dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi 9,7%,” ujar Sri Mulyani.

Dijelaskannya, penerimaan pajak sudah mencapai Rp 557,8 triliun atau 45,4% dari target tahun ini Rp 1.229,6 triliun.

“Ini tumbuh mendekati 5%, 4,9%. Tahun lalu penerimaan pajak kita mengalami hantaman yang sangat kuat yaitu kontraksinya sampai 12% atau hanya Rp 531,8 triliun. Jadi sekali lagi, dari sisi penerimaan pajak terjadi pemulihan dari minus 12% tahun lalu, sekarang melonjak mengalami pertumbuhan mendekati 5%," jelas Sri Mulyani.

Untuk bea dan cukai juga sudah terkumpul Rp 122,2 triliun atau 56,9% dari target Rp 215 triliun. Ini terjadi pertumbuhan sampai 31,1% atau naik tiga kali lipat jika dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 8,8%.

Sementara itu, untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), telah terkumpul Rp 206,9 triliun atau tumbuh 11,4% dibandingkan tahun lalu yang berada pada angka Rp 185,7 triliun.

"Ini juga suatu pemulihan yang luar biasa karena tahun lalu PNBP kita mengalami kontraksi 11,2%. Jadi kalau dilihat dari penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terekam cukup kuat,” terang Sri Mulyani.

Di sisi belanja negara, lanjutnya, pada semester I sudah direalisasikan sebesar Rp 1170,1 triliun atau 42,5% dari target belanja tahun ini.

Belanja ini tumbuh 9,4% dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 3,4%. Jika dilihat lebih rinci, kenaikan yang signifikan disumbangkan oleh belanja pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 796,3 triliun atau naik 19,1% dari tahun lalu.

"Ini sumbangannya terutama dari belanja kementerian/lembaga yaitu Rp 449,6 triliun atau 43,6% dari total belanja kementerian/lembaga. Belanja K/L ini melonjak 28,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini tumbuhnya sudah sangat tinggi dan memang APBN menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi yang luar biasa, terutama pada semester I ini," ungkap Sri Mulyani.

Ada pun untuk belanja non-K/L mencapai Rp 346,7 triliun atau naik 8,9% dari tahun lalu. Untuk transfer ke daerah masih mengalami kendala, yaitu terealisasi Rp 373,9 triliun atau kontraksi 6,8% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 400,9 triliun.

"Ini pun sesudah ditransfer ternyata juga masih ada SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) atau berarti belum dipakai langsung oleh para pemerintah daerahnya. Untuk realisasi semester ini kita mengalami defisit Rp 283,2 triliun atau 1,72%," papar Sri Mulyani.

Menkeu menilai dengan adanya peningkatan angka kasus Covid-19 yang kemudian berimbas pada diterapkannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka APBN perlu meningkatkan dukungannya bagi program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial. Untuk pagu di bidang kesehatan, pada tahun 2021 akan mengalami kenaikan lagi yaitu mencapai Rp 193,93 triliun.

"Jadi terjadi kenaikan yang sangat tinggi di bidang kesehatan, terutama untuk membiayai diagnostik testing, tracing, untuk biaya perawatan sekarang ini 236.340 pasien, untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan juga pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp 193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin dan bantuan untuk iuran JKN untuk 19,15 juta orang. Di dalam anggaran kesehatan ini termasuk insentif untuk perpajakan bagi sektor kesehatan," tukas Sri Mulyani.

Sumber: BeritaSatu.com