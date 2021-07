DCII Pimpin Capital Gain Saham, MATIC Rajai Kripto

Senin, 5 Juli 2021 | 18:37 WIB

Oleh : Lona Olavia / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Investasi di semester I-2021 masih mampu menghasilkan capital gain terbaiknya di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum tuntas.

Diwakili PT DCI Indonesia Tbk (DCII) di sisi pasar saham yang tercatat mengalami lonjakan fantastis hingga 16.000% dari Rp 420 menjadi Rp 59.000. Sedangkan, Polygon (MATIC) di sisi aset kripto tercatat terbang 6.776,47% dari US$ 0,01 menjadi US$ 1,16.

Di semester II-2021, analis pasar keuangan Ariston Tjendra menilai, ada potensi pergerakan positif untuk saham dan kripto. Hal utama yang mendukung pergerakan positif adalah ekspektasi kebijakan moneter AS tetap longgar.

Kebijakan yang longgar memperbesar likuiditas di pasar dan mendorong pelaku pasar masuk ke aset-aset yang lebih berisiko untuk berinvestasi.

Selain itu, vaksinasi Covid-19 yang sudah lebih luas juga mendukung pelaku pasar untuk berinvestasi lebih besar. Dengan vaksinasi yang sudah meluas ini, kekhawatiran terhadap kasus Covid-19 mereda.

“Dilihat dari volatilitas harga, karena volatilitas kripto lebih besar, sepertinya kripto yang akan menguat lebih kencang,” katanya kepada Senin (5/7/2021).

Research & Development Manager ICDX Jericho Biere menuturkan, untuk semester II yang masih berpotensi return tinggi dari macam-macam koin kripto adalah Solana, Polkadot, dan Cardano.

Ketiga koin tersebut memiliki fundamental yang nyata dalam implementasi pasar dunia. ”Solana memiliki pengembangan dalam ekosistem tokenized saham-saham besar dunia lainnya di mana aplikasi inovatif dari kombinasi tradisional aset dan alternatif aset yang akan terus meningkat. Polkadot menggembangkan NFT yang semakin marak di dunia hiburan, di mana permintaan NFT semakin besar. Sedangkan Cardano, yang fokus mengeksplor potensi baru akan aplikasi dari teknologi Blockchain di berbagai negara, seperti Indonesia dan Afrika,” imbuhnya.

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan memprediksi, saham-saham di sektor komoditi, kesehatan dan telekomunikasi menjadi menarik untuk dikoleksi di semester II ini, didukung oleh laporan keuangan yang akan sangat baik di tahun 2021.

Pertambangan, misalnya menjadi menarik karena harga-harga komoditi yang masih solid di sisa semester ini. Hal itu akan meningkatkan perolehan pendapatan perseroan karena kenaikan average selling price. Saham yang menarik di sektor ini adalah PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Adaro Energy Tbk (ADRO), PT Bukit Asam Tbk PT (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM).

Sektor kesehatan seperti subsektor medical equipment, farmasi maupun rumah sakit hasil laporan keuangannya juga akan solid seperti tahun lalu, apalagi setelah melihat gelombang ke-2 yang lebih besar dari pandemi Covid-19 di pertengahan tahun ini. Kemudian, saham yang menarik di sektor ini adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), dan PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA).

Selain itu, sektor telekomunikasi juga diperkirakan juga masih akan memberikan hasil performa keuangan yang sangat baik di tahun ini.

Indikasi ini semakin kuat jika melihat hasil performa emiten telekomunikasi di kuartal I-2021 ini. Sedangkan, saham yang menarik di sektor ini adalah Ambelkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dan PT XL Axiata Tbk (EXCL).

“Dan kami optimis hasil untuk result kuartal II akan sama baiknya sehingga akan menjadi katalis bagi harga sahamnya di semester II ini,” ujar Alfred.

Untuk informasi, semester 1-2021 telah berakhir, meski Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara (year to date/YTD) hanya naik 0,73% dan jika dihitung dalam enam bulan terkoreksi 1,56%, namun banyak saham-saham yang memberikan capital gain fantastis, ratusan bahkan ribuan persen.

Saham fenomenal PT DCI Indonesia Tbk (DCII) misalnya, naik hingga 160 kali lipat atau 16,000%. Saham DCII baru IPO di BEI pada 6 Januari lalu dengan harga Rp 420, kini harganya Rp 59.000.

Namun, saham ini telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) karena kenaikannya sangat tinggi. Sentimen digitalisasi telah membawa saham-saham tersebut terbang karena diburu investor yang sedang hype dengan segala sesuatu yang berbau digital.

Inilah saham-saham jawara pada semester I-2021 dari sisi kenaikan harga selama enam bulan, berdasarkan data RTI. Dimulai dari, PT Multipolar Tbk (MLPL) naik 844,44% menjadi Rp 680 Saham MLPL terus meroket karena aksi korporasi, yakni masuknya Gojek lewat PT Aplikasi Karya Anak Bangsa membeli 4,76% saham MPPA yang adalah anak perusahaan MLPL.

Disusul, PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) naik 469.81% menjadi Rp 302 Saham MARI juga meroket karena pasar merespons positif investasi yang dilakukan sejumlah perusahaan modal ventura terhadap PT Mahaka Digital Inovasi.

PT Bank MNC International (BABP) naik 464% menjadi Rp 282 setelah diluncurkannya Motion Bank dan rencana right issue bank tersebut.

Lalu, PT Bank Jago Tbk (ARTO) naik 275,99% menjadi Rp 13.225 sejak Gopay masuk ke bank tersebut dan menjadi pemilik 22,16% saham ARTO.

PT Mahaka Media Tbk (ABBA) naik 203,80% menjadi Rp 240 sejak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, bahkan sejak ia ditunjuk sebagai tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf setelah sukses menjadi Ketua INASGOC, komite yang menyelenggarakan pesta olahraga terbesar kedua di dunia Asian Games 2018.

Kemudian, PT Sarana Meditama MetropolitanTbk (SAME) naik 123.21% menjadi Rp 625. Emiten rumah sakit yang telah dikuasai PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) ini harganya naik terkait aksi korporasi penerbitan rights issue guna mengakuisisi PT Elang Medika Corpora (EMC).

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) naik 111,45% menjadi Rp 3.140 sejak resmi merampungkan transaksi jual beli dan pengalihan 3.000 menara senilai Rp 3,97 triliun.

Selain itu, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) naik 109,95% menjadi Rp 865 karena Bank Jago dikabarkan akan mengakuisisi perusahaan multifinance.

PT BRI Agroniaga Tbk (AGRO) naik 94,82% menjadi Rp 1.880 karena persiapannya untuk menjadi salah satu bank digital terbesar di Indonesia. PT Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) naik 82,93% menjadi Rp 150 karena sentimen akan menjadi bank digital.

Di sisi lain, untuk aset kripto berdasarkan data Coinmarketcap dari 1 Januari 2021 sampai 30 juni 2021 tercatat, Polygon (MATIC) naik 6.776,47% menjadi US$ 1,16. Disusul Dogecoin (DOGE) yang naik 5.455,56% menjadi US$ 0,25, Solana (SOL) 1.829,89% menjadi US$ 35,51, Binance Coin (BNB) naik 703,89% menjadi US$ 303,71, Cardano (ADA) naik 672,22% menjadi US$ 1,39, dan Uniswap (UNI) naik 306,75% menjadi 19,28%.

Sementara, Ethereum (ETH) naik 212,20% menjadi US$ 2.275,68, Ripple (XRP) naik 195,83% menjadi US$ 0,71, Polkadot (DOT) naik 98,07% menjadi US$ 16,40, dan Chainlink (LINK) naik 64,73% menjadi US$ 19,52. Sedangkan, Bitcoin (BTC) menempati posisi ke-11 dengan kenaikan 19,48% menjadi US$ 35.045,00.

