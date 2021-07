Harga Minyak Melonjak karena OPEC+ Batal Bahas Peningkatan Produksi

Selasa, 6 Juli 2021 | 06:14 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Senin (5/7/2021) setelah OPEC+ batal membahas tingkat produksi, sehingga tidak ada kesepakatan meningkatkan produksi yang telah disepakati.

Minyak mentah Brent pengiriman September, menguat 94 sen atau 1,2% menjadi US$ 77,11 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) pengiriman Agustus bertambah US$ 1,11 atau 1,5% menjadi US$ 76,27 per barel.

Para menteri OPEC+ tidak membahas soal tingkat produksi hingga batas waktu yang ditentukan setelah pekan lalu Uni Emirat Arab menolak usulan perpanjangan pembatasan produksi hingga 8 bulan.

OPEC+, menyepakati rekor pengurangan produksi pada tahun 2020 untuk mengatasi kejatuhan harga yang disebabkan Covid-19.

Para produsen secara bertahap melonggarkan pembatasan produksi. Namun rencana pada Jumat (2/7/2021) untuk meningkatkan produksi sekitar 2 juta barel per hari (bph) dari Agustus hingga Desember 2021 dan memperpanjang pakta serangkaian perubahan produksi bertahap hingga akhir 2022 tidak disetujui UEA.

"Keputusan OPEC+ tidak menambah minyak ke pasar bulan depan telah mendorong harga, tetapi juga menambah volatilitas," kata analis pasar minyak Rystad Energy Louise Dickson, mencatat bahwa harga sempat berubah negatif.

ING Economics mengatakan kegagalan OPEC+ mencapai kesepakatan dapat mendongkrak harga dalam waktu singkat.

Perdagangan cenderung sepi karena hari libur memperingati Hari Kemerdekaan Amerika menambah volatilitas. "Harga bisa bergerak sideways dalam waktu dekat setelah tren bullish yang panjang," kata analis senior RBN Energy, Martin King.

Menteri Energi Arab Saudi, Abdulaziz bin Salman, pengekspor minyak terbesar di OPEC, pada Minggu (4/7/2021) menyerukan kompromi dan rasionalitas untuk mengamankan kesepakatan.

Kebuntuan itu bertepatan dengan ketidakpastian pandemi dan kekhawatiran penyebaran varian Delta virus corona.

Tetapi data ekonomi Eropa yang positif memberikan beberapa dukungan. Bisnis zona euro memperluas aktivitas pada tingkat tercepat dalam 15 tahun pada Juni karena pelonggaran pembatasan menghidupkan kembali industri jasa, sebuah survei menunjukkan pada Senin (5/7/2021).

Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan energi meningkatkan rig minyak dan gas alam untuk minggu ketiga dari empat pekan terakhir.

Sumber: Reuters