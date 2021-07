Harga Emas Turun dari Level Tertinggi 2 Minggu Seiring Penguatan Dolar

Selasa, 6 Juli 2021 | 06:24 WIB

London, Beritasatu.com - Harga emas turun tipis pada Senin (5/7/2021) setelah mencapai level tertinggi 2 minggu perdagangan hari sebelumnya. Pelemahan terbebani penguatan dolar. Sementara investor menunggu lebih banyak data ekonomi Amerika Serikat (AS) sebagai petunjuk rencana kebijakan moneter bank sentral Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$1.785,41 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 18 Juni di US$ 1.794,86 pada Jumat (2/7/2021). Sementara harga emas berjangka AS naik 0,1% menjadi US$ 1.785,20.

Adapun dolar naik 0,1% terhadap mata uang lainnya membuat emas lebih mahal.

Perusahaan AS mempekerjakan pekerja terbanyak dalam 10 bulan pada Juni, menaikkan upah dan menawarkan insentif menarik jutaan orang Amerika yang menganggur untuk di rumah.

Laporan ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan memperkuat fokus investor pada data ekonomi dan langkah Fed selanjutnya. Pasalnya, pasar mendukung bukti lebih lanjut dari pemulihan ekonomi yang kuat di tengah kekhawatiran lonjakan inflasi.

Sementara aktivitas sektor jasa Jepang Juni menyusut memasuki bulan ke-17 berturut-turut karena virus corona mengurangi permintaan di dalam dan luar negeri. Hal ini menggarisbawahi momentum lesunya ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.

Sementara emas di India pekan lalu dijual dengan harga premium pertama kalinya dalam lebih 2 bulan karena permintaan meningkat setelah pembatasan akibat pandemi sedikit dilonggarkan.

Adapun perak turun 0,2% menjadi US$ 26,40 per ons, paladium naik 0,3% menjadi US$ 2,793,19 dan platinum melemah 0,3% menjadi US$ 1.086,49.

