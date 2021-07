Bencoolen Coffee Gandeng Influencer Global Dayana, Buka Cabang di Kazakhstan

Selasa, 6 Juli 2021 | 07:00 WIB

Oleh : Yustinus Paat / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Bencoolen Coffee menunjuk influencer global asal Kazakhstan, Dayana Asembayeva, sebagai Brand Ambassador ekspansi Bencoolen Coffee ke Kazakhstan.

Terpilihnya Dayana tidak terlepas dari pengaruh kuat di media sosial dan kemunculan dirinya hingga menjadi terkenal saat ini yang diawali dari platform youtube.

Duta Besar RI untuk Kazakhstan Rahmat Pramono sempat mengundang gadis cantik itu ke Rumah Budaya KBRI Nur Sultan mewujudkan keinginannya untuk bisa belajar tentang Indonesia.

Di samping cantik, lewat pertemuannya dengan Dubes RI, Dayana dikenal gadis yang cerdas, sopan dan tampak tulus ingin mengenal Indonesia.

"Sekaranglah saatnya Indonesia memperkenalkan diri kepada publik Kazakhstan dengan mengusung salah satu kopi terbaik dari Indonesia yang berasal dari tanah Bengkulu melalui Bencoolen Coffee sebagai langkah awal untuk jalin hubungan bilateral yang berkelanjutan," kata Rahmat, Senin (5/7/2021).

Sebelumnya pada tahun 2019, Kopi Bengkulu berhasil memperoleh 3 kategori penghargaan yakni Bronze, Silver dan Gold pada Kejuaraan Kopi Internasional AVPA (Agency for the Valorization of the Agricultural Products) di Perancis.

Di masa pandemi ini Bencoolen juga memanfaatkan momentum untuk persiapkan pembukaan outlet Shanghai, Houston USA, Milan dan negara lainnya.

Bencoolen Coffee telah sukses membuka 3 outlet di Kubang Kerian, Kuala Trengganu dan Putra Jaya Malaysia serta puluhan outlet tersebar di seluruh Indonesia dan akan terus perluas hingga kancah Internasional.

"Bencoolen Coffee akan membuka outlet di Kazakhstan hingga Rusia bersama Dayana. Partner kerjasama Bencoolen di Kazakhstan telah siap kenalkan Kopi Indonesia. Tidak berhenti disitu saja, Rusia juga menjadi negara incaran Bencoolen untuk semakin membentangkan sayap bisnisnya didukung dengan kecakapan bahasa Rusia Dayana," tutur Rahmat.

Staff khusus untuk Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, mengapresiasi kepedulian Dayana yang siap untuk dukung kopi Indonesia merambah negaranya bersama dengan KBRI di Kazakhstan.

"Thank you very much miss Dayana. We are honoured as Indonesian that you love our Bencoolen Coffee," tulisnya dalam kolom komentar Instagram @demi.demik dalam unggahan Dayana bersama Bencoolen Coffee.

Di samping biji kopi Bengkulu, Cybers Coffee membawa berbagai macam kopi Arabika Tanah Air yang terkenal dari Sabang sampai Merauke, yakni Arabika Gayo, Mandailing, Sidikalang, Semendo, Java Ijen, Bali Kintamani dan Flores agar pilihan biji kopi semakin bervariasi untuk Kedai Bencoolen Coffee di Kazakhstan nantinya.

Bencoolen berharap kolaborasi dengan Dayana dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berkarya dan berjuang dari segi apapun.

Kali ini Bencoolen mengawalinya dengan perlebar kesempatan produk Kopi asal Bengkulu untuk semakin dikenal di kancah luar negeri dan merambah pasar kopi retail Internasional.

Sebagai langkah lanjut, Bencoolen bekerjasama dengan KBRI adakan Ngopi Bareng Dayana pada 10 Juli 2021 agar Bencoolen Coffee dikenal di Kazahstan dan coffee session tersebut akan dibuka oleh Gubernur Bengkulu dan Duta Besar RI untuk Kazakhstan secara hybrid offline dan virtual.

Dalam acara tersebut, nanti hadir juga CEO Bencoolen Coffee dan Brand Ambassador Bencoolen Coffee Kazakhstan Dayana Asembayeva. Nanti juga akan dilakukan MOU dengan salah satu coffee shop Kazakhstan yang sudah siap bekerja sama dengan Bencoolen Coffee dan Cybers Coffee.

Sumber: BeritaSatu.com