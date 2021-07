Bursa Asia Mixed karena Stok Minyak Naik dan Suku Bunga Australia

Selasa, 6 Juli 2021 | 09:35 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik bervariasi (mixed) pada perdagangan Selasa pagi (6/7/2021) karena investor menanti keputusan suku bunga bank sentral Australia.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,29%, sedangkan indeks Topix menguat 0,3%. Selama di Korea Selatan, Kospi naik 0,51%.

Saham di Tiongkok turun. Komposit Shanghai melemah 0,27%, sedangkan komponen Shenzhen turun 0,222%. Indeks Hang Seng Hong Kong ambles 0,5%. Sementara saham di Australia S&P/ASX 200 naik 0,18%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan di sekitar garis datar.

Ke depan, Reserve Bank of Australia akan mengumumkan keputusan suku bunganya pada pukul 12.30 siang ini waktu Hong Kong.

Harga Minyak Melonjak

Sementara harga minyak mentah berjangka AS WTI di pasar Asia pada Selasa pagi naik 1,96% menjadi US$ 76,63 per barel. Adapun patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,38% menjadi US$ 77,45 per barel.

Sementara saham perusahaan minyak naik pada perdagangan Selasa pagi, yakni Beach Energy Australia menguat 2,75%, dan Santos bertambah 1,51%. Adapun saham Inpex di Jepang melonjak 2,97%. Di Hong Kong, saham PetroChina naik 1,04%.

Harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun pada Senin setelah pembicaraan OPEC+, ditunda tanpa batas waktu menyusul kegagalan kelompok tersebut mencapai kesepakatan soal kebijakan produksi Agustus dan seterusnya.

Mata Uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 92,253, atau turun dari level di atas 92,4 akhir pekan lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,81 per dolar setelah menyentuh level di sekitar 110,8 terhadap greenback kemarin. Dolar Australia ditransaksikan di US$ 0,754.

