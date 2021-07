Pemerintah dan Banggar DPR Sepakat Ubah Asumsi Makro 2022, Berikut Rinciannya

Selasa, 6 Juli 2021 | 13:58 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sepakat untuk mengubah sejumlah asumsi makro dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022.

Perubahan ini sejalan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan ekonomi global dan domestik serta kasus pandemi covid-19 yang belum berakhir.

Wakil Ketua Banggar DPR, Muhidin Mohamad Said mengatakan perubahan terjadi pada sejumlah asumsi indikator nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan gas. Sementara asumsi dasar makro lainnya tetap sama sperti KEM PPKF.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan sebesar Rp 13.900-14.800. Target kurs ini menguat dibandingkan sebelumnya di KEM PPKF sebesar Rp 13.900-15.000 per dolar AS.

"Untuk nilai tukar KEM PPKF Rp 13.900-15.000, kesepakatan Rp 13.900-14.800," ujar Muhidin Mohamad Said dalam rapat paripurna, di Gedung DPR, Selasa (6/7/202).

Kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP berdasarkan kesepakatan naik menjadi US$ 55-70 per barel. Sebelumya dalam KEM PPKF sebesar US$ 55-65 per barel.

Lifting minyak bumi menjadi 686.000-750.000 barel per hari (bph) dan lifting gas bumi sebesar 1.031-1.200 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Sebelumnya dalam KEM PPKF, lifting minyak bumi sebesar 686.000-726.000 bph dan lifting gas bumi 1.031-1.103 BOEPD.

Untuk pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan sebesar 5,2-5,8 persen. Begitu juga dengan laju inflasi sebesar 3% plus minus 1%, dan tingkat bunga Surat Utang Negara tenor sepuluh tahun sebesar 6,32%-7,27%.

"Untuk PDB tahun ini diharapkan bisa tumbuh minimal 4%, sebab pemerintah akan sulit mengejar target PDB 5% tahun depan jika di tahun ini masih di bawah 3%," jelas Muhidin.

