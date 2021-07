OJK buat Kebijakan untuk Menjaga Momentum PEN dan Stabilitas Sektor Keuangan

Selasa, 6 Juli 2021 | 16:51 WIB

Oleh : Windarto / WDR

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan beberapa langkah kebijakan strategis dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan merespons Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Lonjakan angka positif Covid-19 yang disebabkan varian baru, Delta menjadi perhatian pemerintah di tengah arah positif pemulihan ekonomi. Selaku otoritas di sektor jasa keuangan (SJK), OJK mengapresiasi langkah pemerintah dalam menekan penyebaran virus varian baru tersebut dengan kebijakan PPKM Darurat dalam rentang 3-20 Juli 2021.

Ketua Dewan Komioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, secara umum stabilitas industri jasa keuangan masih terjaga, terutama pada aspek kecukupan permodalan dan likuiditas. Meski, fungsi intermediasi berpotensi kembali mengalami tekanan seiring dengan pemberlakuan kebijakan PPKM Mikro Darurat.

Wimboh menyebut beberapa indikator perkembangan bursa saham yang mengikuti dinamika emerging market. IHSG per 2 Juli ditutup pada level 6.023,01, menguat 0,63% mtd atau naik 0,73% ytd. Pada bulan Juni 2021, terdapat transaksi net buy sebesar Rp24,7 Triliun. Penghimpunan dana di pasar modal per 29 Juni 2021, mencapai Rp67,8 Triliun dari 68 Penawaran Umum, khususnya bersumber dari sektor keuangan. “Jumlah investor di pasar modal terus naik menjadi 5,37 juta (96% yoy) yang didominasi oleh investor ritel dan masih didominasi oleh investor milenial,” imbuhnya dalam sambutan pada acara Mid Year Economic Outlook Day yang diselenggarakan Bisnis Indonesia, di Jakarta (6/7).

Pertumbuhan kredit perbankan sempat melambat di bulan April 2021 sebesar -0,26% mtm (-2,28% yoy), namun mulai membaik di bulan Mei 2021 menjadi 0,59% mtm (-1,28% yoy). Menurut Wimboh, kontraksi kredit tersebut terjadi pada saat suku bunga kredit perbankan telah menunjukkan tren penurunan. Pada kondisi normal, tingkat suku bunga berpengaruh cukup signifikan mendorong permintaan kredit. Namun, pada kondisi pandemi, permintaan kredit menjadi inelastis, dan perubahan suku bunga kredit tidak berpengaruh besar terhadap permintaan kredit.

“Pertumbuhan kredit bergantung pada pemulihan confidence pelaku usaha dan normalisasi aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang bermuara pada keberhasilan penanganan pandemi melalui akselerasi vaksinasi dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan” imbuhnya.

Secara umum risiko kredit juga masih terjaga di bawah threshold. Kredit restrukturisasi Covid-19 juga terus melandai. Per Mei 2021, total kredit restrukturisasi Covid-19 mencapai Rp781,9 triliun (14,17% dari total kredit) pada 5,12 juta debitur di perbankan dan Rp203,1 triliun di Perusahaan Pembiayaan pada 5,12 juta kontrak.

Wimboh mengatakan, sektor keuangan masih optimistis menargetkan outlook positif tahun ini dengan melihat beberapa indikator utama, seperti kredit diperkirakan tetap bertumbuh pada kisaran 6% ± 1% yoy (RBB) di tahun 2021 seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi nasional. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga diperkirakan akan tetap pada rentang 11%±1% yoy di 2021, hal ini seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, belanja masyarakat dan investasi secara bertahap. Piutang pembiayaan diperkirakan akan tetap terkontraksi di level -1% s.d. -5% (yoy), khususnya karena maraknya pembelian kendaraan bermotor secara tunai. Sementara penghimpunan dana di pasar modal tahun 2021 ini diperkirakan akan tetap meningkat pada kisaran Rp150 -180T.

Dalam jangka pendek, menurut Wimboh, tantangan terkait vaksinasi dan penanganan virus merupakan prioritas utama. Untuk itu, diharapkan program vaksinasi oleh pemerintah maupun dunia usaha secara mandiri serta kebijakan PPKM Darurat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan sektor keuangan.

Karena itu, OJK membuat beberapa kebijakan strategis untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional dan stabilitas sektor keuangan :

a. mengawal pelaksaan PPKM Darurat, khususnya terkait pelaksanaan peran sektor jasa keuangan (SJK) sebagai sektor esensial. Dalam hal ini SJK akan beroperasi secara terbatas SJK dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat serta memaksimalkan teknologi online/digital. Pegawai SJK yang melakukan Work From Home (WFH) diminta tetap tinggal di rumah dan menghindari mobilitas yang tidak perlu. Membuka jalur komunikasi dengan nasabah atau debitur, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak kebijakan PPKM Darurat.

b. Mempercepat implementasi program vaksinasi yang terdistribusi dengan baik. Hal ini dilakukan dengan menggelar vaksinasi massal pelaku SJK dan masyarakat dengan target minimal 335 ribu orang sampai Juli 2021. Selain itu, mendorong pendirian sentra vaksinasi oleh lembaga keuangan untuk vaksinasi pegawai dan konsumen, dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi pelaku SJK di daerah.

c. Kebijakan dari sisi fiskal sangat dibutuhkan melalui percepatan belanja pemerintah pusat dan daerah untuk mempertahankan demand dan tingkat konsumsi masyarakat di tengah disparitas pemulihan sektoral.

d. Akselerasi Hilirisasi Ekonomi dan Keuangan Digital dengan tetap mewaspadai Cyber Risk.

e. Peningkatan penetrasi layanan keuangan dan pendalaman pasar keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan secara berkelanjutan, khususnya karena rasio aset IJK terhadap PDB dan rasio kredit terhadap PDB Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lain.

f. Mendorong berkembangnya Sustainable Finance untuk membiayai sustainable economic recovery dan memitigasi climate-related risk, dengan menjalankan inisiatif strategis berupa: Pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan kerangka manajemen risiko untuk industri dan pedoman pengawasan berbasis risiko bagi pengawas untuk menerapkan climate related financial risk. Inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan oleh lembaga jasa keuangan. Meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan.

Sumber: Investor Daily