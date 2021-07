Bursa Eropa Melemah, Sejumlah Data Ekonomi Tidak Sesuai Ekspektasi

Rabu, 7 Juli 2021 | 08:06 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada perdagangan Selasa (6/7/2021), di mana investor mengawasi pergerakan harga minyak mentah dunia setelah pertemuan OPEC+ menemui jalan buntu. Sejumlah data ekonomi juga gagal menemui ekspektasi pasar.

Indeks Stoxx600 turun 0,52%, DAX Jerman turun 0,96%, FTSE Inggris turun 0,89%, FTSE MIB Italia turun 0,84%.

Harga minyak mentah dunia menjadi fokus setelah melonjak tinggi akibat ditundanya pertemuan OPEC+. Negara-negara anggota gagal mencapai kesepakatan terkait pemangkasan produksi.

Sempat melonjak, harga minyak akhirnya ditutup melemah pada perdagangan Selasa. Harga Brent turun 3,3% ke 74,58 per barel, sementara WTI turun 2,2%% ke US$ 75,3 per barel.

Aktivitas industri Jerman melambat di bulan Mei, turun 3,7% dari bulan sebelumnya. Koreksi ini yang terdalam sejak lockdown Covid pertama pada 2020.

Survei sentimen ekonomi ZEW juga turun ke level terendah sejak Januari. Angka sentimen turun ke 63,3 pada bulan Juli dari 79,8 di bulan Juni.

Kabar baiknya, penjualan ritel Eropa naik 4,6% di bulan April dari bulan sebelumnya. Anga ini lebih baik dari survei Reuters di angka 4,4%.

Sumber: CNBC.com