Sempat Naik Pesat, Harga Minyak Berbalik Melemah

Rabu, 7 Juli 2021 | 08:25 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah sempat menyentuh level tertinggi dalam enam tahun terakhir, setelah OPEC dan sekutunya gagal mencapai kesepakatan pemangkasan produksi untuk bulan Agustus dan seterusnya.

Harga minyak mentah jenis WTI pada Selasa (6/7/2021), sempat menyentuh US$ 76,98 per barel, tertinggi sejak November 2014. Namun, kenaikan itu tidak bertahan lama. Harga WTI untuk kontrak Agustus ditutup melemah 2,38% ke US$ 73,37 per barel.

Brent juga sempat menyentuh harga tertinggi sejak akhir 2018, tetapi pada akhirnya ditutup melemah 3,4% ke US$ 74,53 per barel.

BACA JUGA Harga Minyak Melonjak karena OPEC+ Batal Bahas Peningkatan Produksi

Harga minyak mentah jenis WTI pagi ini naik 0,08% ke US$ 73,43 per barel, dan Brent naik 0,05% ke US$ 74,57 per barel.

Pekan lalu, OPEC+ mengadakan pertemuan untuk membahas produksi minyak hingga akhir tahun. Pada hari Jumat, OPEC+ membahas tambahan produksi sebesar 400.000 barel per hari mulai dari Agustus, dan dinaikkan secara bertahap hingga mencapai 2 juta barel per hari pada Desember. OPEC+ juga mendukung rencana memperpanjang pembatasan produksi hingga 2022.

Proposal ini ditolak Uni Emirat Arab sehingga OPEC+ gagal menemui konsensus dan rapat ditunda.

Sejak April 2020, OPEC+ mengurangi produksi minyak sebesar 10 juta barel per hari karena melemahnya harga minyak akibat berkurangnya permintaan minyak mentah dunia. Sejak dunia dilanda pandemi, roda perekonomian nyaris terhenti. Tahun ini, pemulihan ekonomi sudah berjalan sehingga OPEC+ mulai mengurangi pembatasan produksi.

Sumber: CNBC.com