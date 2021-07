Tertular Koreksi Wall Street, Bursa Asia Dibuka Melemah

Rabu, 7 Juli 2021 | 08:46 WIB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan Rabu (7/7/2021) mengikuti pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup melemah.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,79%, indeks komposit Shanghai turun 0,02%, Hang Seng Hong Kong turun 1,05%, S&P/ASX 200 naik 0,53%%, dan Kospi Korsel turun 0,6%.

Saham perusahaan mobil listrik Tiongkok Xpeng naik 1,8% ke 168 dolar Hong Kong dalam debut perdagangan di pasar modal Hong Kong hari ini. Xpeng sebelumnya sudah terdaftar di pasar modal AS. Penawaran saham Xpeng adalah dual primary listing, sehingga Xpeng akan diawasi regulator AS dan Hong Kong.

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 ditutup melemah pada perdagangan Selasa (6/7/2021). Sentimen kekhawatiran akan berakhirnya masa-masa terbaik pemulihan ekonomi menjadi penekan Wall Street.

Dow Jones Industrial Average melemah 0,6% ke 34.577,37 akibat tertekan koreksi saham Dow Inc, Caterpillar, JPMorgan, dan Chevron. S&P 500 turun 0,2% ke 4.343,54 setelah menguat selama tujuh hari berturut-turut. Nasdaq naik 0,17% ke rekor penutupan baru di 14.663,64.

Harga minyak mentah sempat menyentuh level tertinggi dalam enam tahun terakhir, setelah OPEC dan sekutunya gagal mencapai kesepakatan pemangkasan produksi untuk bulan Agustus dan seterusnya. Namun, akhirnya harga minyak berbalik melemah.

Harga minyak mentah jenis WTI pagi ini naik 0,08% ke US$ 73,43 per barel, dan Brent naik 0,05% ke US$ 74,57 per barel.

