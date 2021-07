Menkeu Revisi ke Bawah Target Pertumbuhan Ekonomi 2021

Rabu, 7 Juli 2021 | 13:15 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merevisi target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 menjadi 3,7% hingga 4,5%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dari semula yang masih optimis di kisaran 4,3% hingga 5,3%.

Ia mengatakan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang menurun, dipengaruhi oleh pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa hingga Bali.

“Overall growth (pertumbuhan) tahun 2021 ada di antara 3,7% hingga 4,5% karena pada kuartal I kita tumbuhnya minus 0,7%,” tutur Menkeu dalam webinar Mid Year Economic Outlook, Rabu (7/7/2021).

Laju pertumbuhan ekonomi, dipengaruhi oleh skenario penerapan PPKM Darurat. Bahkan konsumsi masyarakat diperkirakan akan kembali dipengaruhi oleh tren kenaikan kasus Covid-19 yang berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi kuartal III.

Menkeu mengatakan akan dipengaruhi oleh seberapa dalam mobilitas masyarakat harus ditekan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 dan seberapa lama PPKM mikro darurat dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam skenario moderat jika penyebaran kasus Covid-19 dapat terkendali hingga akhir Juli disertai dengan pelaksanaan PPKM mikro darurat, maka mobilitas masyarakat bisa mulai kembali normal secara bertahap pada bulan Agustus. Sehingga proyeksi pertumbuhan kuartal III dapat bertahan di atas 5%.

“Maka kita berharap pertumbuhan di kuartal III masih bisa bertahan di atas 5% dan kemudian menguat kembali pada kuartal IV,” ujar Sri.

Sementara itu, dalam skenario berat, jika penerapan PPKM Darurat penurunan mobilitas masyarakat hingga 50%, penyebaran Covid-19 terus memuncak hingga minggu kedua Juli dengan level penambahan kasus harian yang lebih tinggi, diikuti relaksasi PPKM pada minggu ketiga Agustus, dan pemilihan aktivitas ekonomi kembali terjadi secara gradual mulai September 2021.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV hanya akan berada di kisaran 4 hingga 4,6%.

“Ini gambarkan Covid-19 terus akan menjadi faktor menentukan dinamika perkembangan ekonomi di suatu negara. Sehingga tergantung dari bagaimana eskalasi dan kemudian penanganannya pandemi covid-19,” tuturnya.

Meski begitu, Menkeu masih optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II di atas 7% karena pemberlakuan PPKM Darurat baru terjadi pada awal Juli.

“Kita sepertinya optimis bisa di atas 7% dan kita berharap pada minggu ketiga dan keempat Juni tidak sangat mempengaruhi sehingga mungkin masih di atas 7%,” ujarnya.

Menurutnya ada beberapa indikator penunjang optimisme kuartal II masih dapat mencapai zona positif. Pasalnya sebelum terjadi lonjakan kasus Covid-19, berbagai indikator aktivitas perekonomian menunjukkan penguatan periode April hingga Mei.

Hal ini tercermin dari berbagai indikator. Pertama, indeks manufaktur (PMI) Mei menunjukkan level ekspansi dan kembali mencatatkan level tertinggi yakni 55,3. Kedua, inflasi inti pada bulan Mei menunjukkan peningkatan atau terjadi turning point disertai peningkatan sisi demand.

Ketiga, indeks keyakinan konsumen pada bulan Mei meningkat di posisi 104,4 dengan kondisi optimistis. Keempat, indikator indeks penjualan ritel per April tumbuh 15,6% yoy dan diperkirakan masih tumbuh double digit per Mei 2021. Bahkan geliat konsumsi listrik per Mei tumbuh 16,6% termasuk terjadi penguatan tren pertumbuhan konsumsi listrik bisnis dan industri.

“Tren pemulihan menguat hingga pertengahan Juni, kemudian terkena Covid-19 varian Delta, ini yang masuk pada pekan ketiga dan keempat yang mulai tunjukkan pengaruhnya pada tingkat konsumsi masyarakat yang agak mulai terkoreksi, terutama non konsumsi pokok, transport, rekreasi dan pakaian,” tuturnya.

