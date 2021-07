Bursa Eropa Naik di Tengah Ketidakpastian Sentimen Global

Rabu, 7 Juli 2021 | 14:54 WIB

Whisnu Bagus Prasetyo

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa bergerak menguat pada awal perdagangan Rabu (7/7/2021) di tengah ketidakpastian pasar global yang cenderung berhati-hati.

Stoxx 600 pan-Eropa bertambah 0,6% di awal perdagangan, dengan sektor sumber daya dasar menguat 1,6% memimpin kenaikan. Hampir semua sektor dan bursa utama memasuki wilayah positif.

Pembukaan yang optimistis di Eropa sedikit menembus sentimen di tempat lain seperti saham Asia Pasifik yang beragam pada perdagangan Rabu menyusul pelemahan di brsa saham AS Wall Street.

Investor kemungkinan khawatir ekonomi bisa terkoreksi. Selain kepuasan di pasar, kombinasi tekanan margin keuntungan, ketakutan inflasi, pengurangan stimulus Fed dan kemungkinan kenaikan pajak berkontribusi pada pelemahan bursa global.

Di AS pada Selasa (6/7/2021), saham yang sensitif pada pemulihan ekonomi seperti Caterpillar, Chevron dan JPMorgan Chase melmah. Sementara saham big tech seperti Amazon, Apple dan Alphabet naik. Saham energi terpukul setelah minyak mentah berjangka West Texas Intermediate mencapai level tertinggi dalam 6 tahun sebelum berbalik arah ke zona negatif.

Harga minyak sedikit lebih tinggi pada Rabu sore di Asia menyusul penurunan Selasa. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik US$ 74,55 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS naik 0,12% menjadi US$ 73,46 per barel.

Volatilitas di pasar minyak mengikuti penundaan pembicaraan OPEC dan sekutu penghasil minyak hingga batas waktu yang ditentukan setelah kelompok itu gagal mencapai kesepakatan tentang kebijakan produksinya untuk Agustus dan seterusnya.

Dalam pergerakan harga saham, produsen Jerman HeidelbergCement naik 4,8% memimpin Stoxx 600 pada awal perdagangan, sementara perusahaan biotek rekan senegaranya MorphoSys turun 3,4%.

