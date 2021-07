Meski Terdampak Pandemi, Ekonomi Kreatif Mampu Beradaptasi

Rabu, 7 Juli 2021 | 23:46 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia menggelar pameran virtual tingkat global dalam rangka International Year on Creative Economy for Sustainable Development 2021. Dalam pidato pembukaan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong peran ekonomi kreatif dalam membantu upaya pemulihan ekonomi global pasca-pandemi.

“Industri kreatif mampu berinovasi untuk tetap bertumbuh dan bertahan di tengah pandemi. International Year ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kemitraan dan mendukung ekonomi kreatif sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi global," kata Retno dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri, Rabu (7/7/2021).

Retno mengatakan, ekonomi kreatif meskipun terdampak parah oleh pandemi, tetap mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat bertumbuh dan bertahan.

Menlu menambahkan, potensi kontribusi ekonomi kreatif terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat besar. Ekonomi kreatif dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, pemberdayaan perempuan dan anak muda, serta pemajuan inklusi sosial.

Menurut Menlu, terdapat 3 hal hal yang saat ini perlu difokuskan untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung lewat kebijakan afirmatif untuk mendukung bertumbuhnya industri kreatif.

“Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan publik terhadap potensi industri kreatif,” kata Retno.

Menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan untuk memastikan akses terhadap pembiayaan mikro, khususnya bagi UMKM, dan mendorong riset dan inovasi.

“Saya menantikan adanya kolaborasi lebih kuat untuk mendukung agar negara-negara berkembang dapat memanfaatkan ekonomi kreatif secara maksimal," kata Menlu Retno.

Kedua, mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Retno menyebut pembangunan SDM adalah kunci ekonomi kreatif.

“Saat ini masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum dapat beradaptasi dengan new normal. Mereka butuh dukungan dan pengarahan agar dapat optimal seperti pelatihan vokasional dan kewirausahaan yang ditopang digitalisasi,” ujar Retno.

Ketiga, menumbuhkan creative hub sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi kreatif. Menurut Retno, crative hub bertujuan mengasah talenta, saling belajar, dan memperluas jaringan.

Retno menambahkan, Indonesia juga ingin memilki creative hub sendiri. Oleh karena itu, Indonesia telah mendirikan Global Center of Excellence and International Cooperation for Creative Economy (G-CINC) pada tahun 2019 sebagai tidak lanjut dari World Conference on Creative Economy (WCCE) di Bali tahun 2018.

Center tersebut didesain untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dari Indonesia dan seluruh dunia, dengan harapan dapat mendorong riset, pengembangan, dan kerja sama internasional.

“Ekonomi kreatif mengajarkan kita untuk selalu gigih, inovatif, dan tak pernah ragu berpikir outside the box. Ini adalah kualitas yang kita butuhkan untuk mengatasi tantangan global yang kita hadapi, termasuk pandemi," kata menlu.

Sumber: BeritaSatu.com