Kegagalan OPEC+ Capai Kesepakatan Membuat Harga Minyak Volatil

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan yang volatil pada Rabu (7/7/2021), Kegagalan OPEC+ mencapai kesepakatan pemangkasan produksi bisa jadi mengakibatkan suplai minyak bertambah sehingga menekan harga.

Harga Brent turun 1,48% ke US$ 73,43 per barel, West Texas Intermediate turun 1,59% ke US$ 72,2 per barel. Di awal perdagangan, kedua kontrak minyak sempat naik hingga US$ 1 per barel.

Pagi ini, Brent turun 0,35% ke US$ 73,17, sedangkan WTI turun 0,55% ke US$ 71,8 per barel.

Selama setahun terakhir OPEC+ memangkas produksi minyak akibat turunnya permintaan akan minyak di tengah pandemi. Saat ini, OPEC+ masih mempertahankan pemangkasan produksi minyak sebesar 6 juta bph. Dalam pertemuan pekan lalu, OPEC+ membahas rencana penambahan produksi tetapi gagal menemui titik temu karena Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tidak sepakat.

Di tengah kebuntuan OPEC, beberapa produsen bisa memanfaatkan situasi untuk memproduksi minyak lebih banyak demi memenuhi permintaanb yang sudah mulai pulih.

