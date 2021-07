Bursa Asia Mixed, Investor Pantau Perkembangan Covid-19

Kamis, 8 Juli 2021 | 08:41 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada perdagangan hari ini, Kamis (8/7/2021). Invvestor memantau perkembangan kasus Covid-19 di Asia.

Nikkei 25 Tokyo turun 0,48%, indeks komposit Shanghai turun 0,03%, Hang Seng Hong Kong turun 0,28%, S&P/ASX 200 naik 0,64%, Kospi naik 0,11%.

Pemerintah Jepang akan mengumumkan status darurat di Tokyo hingga 22 Agustus. Australia juga memperpanjang lockdown di Sydney selama sepekan.

Indeks S&P 500 menguat ke rekor baru pada penutupan perdagangan di Wall Street, Rabu (7/7/2021). Investor kembali memborong saham-saham raksasa teknologi.

Dow Jones Industrial Average naik 0,3% ke 34.681,79. S&P 500 naik 0,34% ke 4.358,13. Nasdaq naik 0,01% ke 14.665,06.

Investor mulai khawatir pemulihan ekonomi mencapai puncaknya dan koreksi akan segera terjadi. Peluang koreksi semakin besar karena kombinasi sentimen seperti aksi mencari margin profit, inflasi, tapering the Federal Reserve, dan kenaikan pajak.

Harga minyak mentah bergerak volatil setelah OPEC+ gagal mencapai kesepakatan pemangkasan produksi. Pagi ini, Brent turun 0,35% ke US$ 73,17, sedangkan WTI turun 0,55% ke US$ 71,8 per barel.

Sumber: CNBC.com