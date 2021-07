Bumi Resources Berkomitmen Penuh akan Kesetaraan Gender

Kamis, 8 Juli 2021 | 12:57 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang digaungkan

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi ruh tersendiri bagi PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang menjadi salah satu bagian dalam SDGs tersebut menjadi acuan penting dalam menciptakan dunia usaha yang berbasis pada kesetaraan gender.

Sebagai perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, BUMI melalui unit usaha PT Kaltim Prima Coal (KPC) memegang teguh nilai gender equality dalam proses rekrutmen, jenjang karir dan penempatan tenaga kerjanya.

KPC telah menerapkan sistem dan prosedur yang memberikan kesempatan karyawan untuk bekerja dan berkarir tanpa membedakan gender. Kebijakan sumber daya manusia yang ada menegaskan bahwa rekrutmen dan jenjang karir karyawan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi, bukan pada jenis kelamin.

Penerapan kebijakan dibuktikan dengan banyaknya karyawan perempuan yang menempati berbagai posisi mulai dari level pekerja lapangan yang disebut operator armada tambang hingga di level manajemen seperti superintendent, manager bahkan ada yang menempati posisi komisaris.

Di samping itu karyawan perempuan KPC juga aktif dalam penulisan di jurnal-jurnal internasional, bahkan masuk dalam Top Ten Social Science Research Network dengan judul Employees as Public Relations Agents: Optimizing the Role of PR in Maintaining Reputation of Mining Industry.

Sedangkan di BUMI, karyawan perempuan ada di berbagai posisi seperti manager, senior manager, vice president dan director.

Saat ini ada 128 pekerja perempuan KPC di level operator. Kehadiran mereka di industri ini tidak hanya melalui seleksi ketat tapi juga pelatihan secara intensif.

Mereka merupakan perempuan perkasa yang berasal dari beragam suku dan agama. Realitas mereka sebagai perempuan yang kerap diidentikkan dengan kaum yang lemah, tidak menghalangi prestasi kerja. Tercatat sekitar 45 operator perempuan pernah meraih penghargaan “the best operator” yang mengantarkan mereka berkompetisi di tingkat Asia. Hal tersebut membuktikan bahwa KPC memberi kesempatan sama kepada para pekerjanya.

Prestasi yang luar biasa juga bisa dilihat dari catatan data keselamatan. Sejak adanya operator perempuan hingga sekarang, belum ada catatan Lost Time Injury (LTI) yang melibatkan operator perempuan

“Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa BUMI dan unit usaha telah merealisasikan kebijakan penghormatan HAM BUMI versi 1.0 untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan yang selama ini dinilai rentan pelanggaran hak asasi manusia. Kami bangga dengan prestasi ini, karena sebanyak 90% operator perempuan di KPC telah bekerja menjadi operator lebih dari 10 tahun, bahkan di antara mereka ada yang masa kerjanya di atas 25 tahun” kata Adika Nuraga Bakrie, Deputy President Director BUMI, dalam keterangan resminya hari ini, Kamis (8/7/2021).

Sumber: BeritaSatu.com