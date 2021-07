Ardie Bakrie Diciduk, Saham Grup Bakrie Tergerus

Kamis, 8 Juli 2021 | 14:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hari ini, sejumlah media diramaikan dengan kabar penangkapan salah satu pasangan artis dan pengusaha, yakni Nia Ramadhani dan Anindra Ardiansyah Bakrie atas kasus tindak pidana narkoba. Lalu, bagaimanakah sentimen negatif ini mempengaruhi kinerja saham grup Bakrie?

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) emiten yang terafiliasi dengan grup ini adalah PT Media Visi Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dan PT Sumatera Plantations Tbk (UNSP).

Kemudian, saham lainya milik pendiri Ahmad Bakrie, yaitu PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Darma Henwa TBk (DEWA) dan PT Bakrieland Development Tbk (ELTY).

Seperti yang dikutip dari RTI, pada perdagangan sesi 2 dibuka, saham-saham tersebut cenderung mengalami penurunan. Terutama pada saham di mana Anindra atau yang kerap disapa Ardi menjabat sebagai Wakil Direktur Utama seperti: VIVA tergerus 3,51% masuk jadi saham kategori "gocapan" menjadi Rp 55 per saham dan saham MDIA juga alami yang sama dengan melemah 1,61% ke Rp 61 per saham.

Kemudian di sektor tambang, ENRG terpangkas 0,83% ke Rp 120 per saham, BUMI naik 1,69% ke Rp 60 per saham, saham BRMS juga naik 2,80% menjadi Rp 110 per saham.

Lebih lanjut, harga saham DEWA, BNBR, BTEL, ELTY stagnan, ENRG tergerus 0,83% ke Rp 120 per saham. Sektor perkebunan, saham UNSP menurun dan 1,80%.

Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada pasangan ini di sebuah restoran di kawasan Jakarta, pada Rabu (7/7).

