Indonesia Turun Kelas Jadi Lower Middle Income, BKF: Itu Tak Terhindarkan

Jumat, 9 Juli 2021 | 05:11 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengungkapkan tekanan pandemi Covid-19 menyebabkan Indonesia menjadi turun kelas. Hal ini berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) yang memasukkan Indonesia ke negara penghasilan menengah bawah, alias lower middle income country dikarenakan gross national income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$ 3.870, dari tahun 2019 yang sebesar US$ 4.050.

Kepala BKF, Febrio Kacaribu mengatakan penurunan pendapatan per kapita ini membuat Indonesia kembali masuk pada kategori negara berpendapatan menengah bawah. “Penurunan tingkat pendapatan per kapita selama masa pandemi ini tidak terelakkan,” tuturnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/7/2021).

Febrio mengklaim sebelum terjadi pandemi, Indonesia berada dalam tren kuat pertumbuhan ekonomi. Langkah Indonesia menempuh taraf kesejahteraan masyarakat lebih baik. Hal tersebut tercermin melalui pertumbuhan ekonomi yang konsisten rata-rata 5,4% dalam beberapa tahun terakhir sebelum pandemi.

Sehingga Indonesia pada 2019 masuk kategori negara upper middle-income country (UMIC), dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 4.050, sedikit di atas ambang batas minimal US$ 4.046. Sebagai catatan, berdasarkan estimasi Bank Dunia, ambang batas minimal sebuah negara masuk menjadi UMIC tahun ini naik menjadi US$ 4.096.

Bahkan pada 2020 meski perekonomian Indonesia minus -2,1% akibat pandemi, tetapi kontraksinya dinilai masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara peers G-20 dan ASEAN, di antaranya India minus 8,0%, Afrika Selatan -7,0%, Brasil -4,1%, Thailand -6,1%, Filipina -9,5% dan Malaysia -5,6%. Hanya beberapa negara yang masih dapat tumbuh positif di tahun 2020, yaitu Tiongkok 2,3%, Turki 1,8% dan Vietnam 2,9%. “Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat di 2020 bagi Indonesia didukung oleh kerja keras APBN dan kebijakan fiskal yang akomodatif,” tuturnya.

Dia mengatakan pandemi Covid-19 merupakan tantangan yang besar. Krisis kesehatan telah memberi dampak sangat mendalam pada kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi global.

“Pandemi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi negatif di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Penurunan pendapatan per kapita Indonesia merupakan sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan. Meskipun demikian melalui respons kebijakan fiskal yang adaptif dan kredibel mampu menahan terjadinya kontraksi ekonomi yang lebih dalam,” ujar Febrio.

Di tengah tekanan dari pandemi, pemerintah terus konsisten menggulirkan kebijakan yang difokuskan pada upaya penanganan pandemi, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan bagi dunia usaha, termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

