Kemko Perekonomian: Jangan Khawatir, Predikat Lower Middle Income karena Covid-19

Jumat, 9 Juli 2021 | 06:02 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Koordinator Bidang (Kemko) Perekonomian meminta seluruh pihak tidak khawatir atas Laporan Bank Dunia yang menurunkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income country). Pasalnya hal ini disebabkan pandemi Covid-19 menekan aspek kesehatan dan ekonomi. Penurunan kelas ini disebabkan gross national income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$ 3.870, dari GNI per kapita padahal tahun 2019 sebesar US$ 4.050.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 terkontraksi minus 2,07% dibandingkan 2019. Hal ini berimplikasi pada menurunnya pendapatan per kapita," kata dia kepada Investor Daily, Kamis (8/7/2021).

Adapun saat ini, klasifikasi baru Bank Dunia mengategorikan negara berpenghasilan menengah bawah dengan rentang pendapatan US$ 1.046-US$ 4.095 dan kelompok penghasilan menengah ke atas US$ 4.096-US$ 12.695. Sebelumnya, klasifikasi penghasilan menengah ke bawah US$ 1.035-US$ 4.045 dan menengah atas US$ 4.046-US$ 12.535.

“Bagi ekonom dan pembuat kebijakan, tidak ada yang aneh dengan penurunan (kelas) karena pandemi membuat hampir semua negara mengalami penurunan GNI per kapita. Bahkan ada negara yang produk domestik bruto (PDB)-nya terkontraksi double digit tahun 2020, GNI per kapitanya turun di atas US$ 2.000. Bahkan banyak negara GNI per kapita turun lebih dari US$ 1.000,” tuturnya.

Iskandar menegaskan kontraksi ekonomi Indonesia sepanjang 2020 jauh lebih baik dibandingkan negara lain. “Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena semua negara mengalami hal sama, bahkan penurunan GNI per kapita Indonesia jauh lebih baik dari banyak negara karena kontraksi ekonomi lebih kecil. Pada bulan Februari lalu juga sudah diumumkan BPS, tapi karena yang mengumumkan Bank Dunia jadi menjadi perhatian orang,” tukasnya.

Iskandar menegaskan bahwa Indonesia dapat bangkit dari tekanan pandemi Covid-19. Dia menceritakan pendapatan per kapita Indonesia pernah turun dari US$ 1.036 pada 1997 menjadi US$ 570 pada tahun 1998. Hal ini terjadi saat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi minus 13,1% pada 1998. “(Dulu) akibat krisis ekonomi nilai tukar tahun 1997/1998. Namun setelah krisis, kita bangkit dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 5%. Jadi hal yang wajar penurunan, dan Indonesia lebih baik dibanding banyak negara,” tegasnya.

BACA JUGA Bank Dunia: Indonesia Tidak Lagi Jadi Negara Menengah ke Atas

Sebagai informasi, Bank Dunia mencatat Indonesia saat ini sejajar dengan Belize, Iran, dan Samoa. Sedangkan peringkat Panama, Mauritius dan Rumania juga turun dari negara high class menjadi negara upper middle income atau negara berpendapatan menengah atas. "Indonesia, Mauritius, Rumania, dan Samoa sangat dekat dengan ambang klasifikasi pada 2019 dan mereka mengalami penurunan GNI per kapita karena Covid-19 yang mengakibatkan klasifikasi lebih rendah pada 2020," jelas Bank Dunia.

Sumber: Investor Daily