Dibayangi Kenaikan Kasus Covid-19 dan Data Pengangguran, Wall Street di Zona Merah

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street jatuh pada Kamis (8/7/20201) di tengah kekhawatiran tekanan ekonomi global akibat Covid-19. Pelemahan terjadi ketika Jepang mengumumkan keadaan darurat di Tokyo untuk Olimpiade mendatang, dan sejumlah negara mencatat kenaikan kasus Covid-19. Hal ini diperburuk dengan naiknya angka pengangguran di Amerika Serikat (AS).

Dow Jones Industrial Average turun 259,86 poin, atau 0,75%, menjadi 34.421,93. S&P 500 kehilangan 0,86% menjadi 4.320,82. Nasdaq Composite melemah 0,72% menjadi 14.559,78. Pada perdagangan hari sebelumnya, S&P 500 dan Nasdaq Composite ditutup mencapai rekor ditopang kenaikan saham teknologi.

Data klaim pengangguran terbaru Departemen Tenaga Kerja datang secara tak terduga naik menjadi 373.000. Hal ini menandakan perlambatan tenaga kerja di tengah pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Ekonom memperkirakan ada 350.000 pelamar untuk tunjangan pengangguran pada pekan yang berakhir 3 Juli, menurut Dow Jones.

Pelemahan dipimpin perusahaan yang mendapat manfaat dari pemulihan ekonomi. Saham Carnival, Norwegian Cruise Line dan Royal Caribbean masing-masing turun 1%. United Airlines dan Delta Air Lines masing-masing ambles 1%. Peritel Nordstrom turun hampir 3%, dan Home Depot dan Lowe keduanya ambles 1,5%.

Saham produsen chips juga jatuh di tengah kekhawatiran pemulihan global. Micron, Qualcomm, Intel dan Applied Materials melemah lebih 1% dan Nvidia turun 2,3%. Adapun saham teknologi ambles seperti Microsoft, Apple, Facebook dan Google-parent Alphabet. Hanya Amazon yang melawan tren naik 0,9%.

Meskipun ekonomi pulih dan inflasi naik, imbal hasil Treasury 10 tahun terus menurun.

Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs dan saham keuangan lainnya masing-masing turun lebih dari 2% karena prospek profitabilitas perusahaan meredup di tingkat yang lebih rendah. JPMorgan Chase dan PNC Financial juga tertekan.

Olimpiade di Jepang yang telah ditunda selama 1 tahun akan melarang penonton, Reuters melaporkan Kamis. Hal ini mengikuti deklarasi darurat Tokyo oleh pemerintah Jepang untuk menekan infeksi kasus Covid-19 . Keadaan darurat akan dimulai pada 12 Juli dan berlangsung hingga 22 Agustus, sedangkan Olimpiade dijadwalkan 23 Juli hingga 8 Agustus.

Sementara jumlah kematian akibat Covid-19 global terus meningkat, melebihi 4 juta pada Rabu malam.

