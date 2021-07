Indonesia Turun Kelas, Target Jadi Negara Maju Sebelum 2045 Terancam?

Jumat, 9 Juli 2021 | 07:35 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Di tengah laporan Bank Dunia yang menurunkan peringkat Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah bawah (lower middle income country) dari berpenghasilan menengah atas (upper middle income country), pemerintah memastikan tetap mengejar target negara maju pada 2045 dengan produk domestik bruto (PDB) US$ 24.000 per kapita atau lima besar dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan optimisme itu disebabkan Indonesia terus berakselerasi melakukan reformasi struktural. “Indonesia punya modal dasar bagus, karena kita telah melakukan reformasi struktural besar dengan mempermudah perizinan dengan Undang-Undang Cipta kerja, menarik investasi,” tuturnya kepada Investor Daily, Kamis (8/9).

Tak hanya itu, ia menyebut kinerja investasi diproyeksikan semakin tumbuh tinggi setelah pandemi Covid-19 berakhir. Hal ini sejalan beragam langkah reformasi struktural yang telah dilakukan pemerintah. Selain itu aspek kesehatan yakni pengendalian Covid-19 terus dioptimalkan disertai dorongan pemulihan ekonomi nasional. “Seberapa besar (laporan Bank Dunia) mempengaruhi tahun 2045 tergantung seberapa cepat Indonesia mengatasi Covid-19,” tuturnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan target keluar dari middle income trap dan mewujudkan visi Indonesia maju tahun 2045 tetap harus dikejar, meski terjadi pergeseran waktu.

Secara terinci, ia menjelaskan sebelum terjadi pandemi dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7%, Indonesia diperkirakan dapat keluar dari middle income trap sekitar tahun 2036 hingga 2038. Namun akibat pandemi Covid-19 Indonesia diproyeksi baru akan keluar dari middle income trap sekitar tahun 2041 hingga 2043. “Visi Indonesia 2045 tetap kita ingin raih, untuk keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045,” tegasnya.

Amalia mengatakan bahwa Bappenas sejak bulan Februari sudah memprediksi bahwa Indonesia akan masuk kembali ke dalam kategori lower middle income. Hal ini sejalan dengan kontraksi ekonomi sepanjang tahun 2020 tercatat minus 2,07%.

Adapun Bank Dunia (World Bank) memasukkan Indonesia ke negara penghasilan menengah ke bawah, alias lower middle income country. Pasalnya gross national income (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US$ 3.870, dari GNI per kapita padahal tahun 2019 yang sebesar US$ 4.050.

Dalam klasifikasi baru, Bank Dunia mengkategorikan negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan rentang pendapatan US$ 1.046-US$ 4.095 dan kelompok penghasilan menengah ke atas US$ 4.096-US$ 12.695. Sebelumnya, klasifikasi penghasilan menengah ke bawah berada dalam rentang US$ 1.035-US$ 4.045 dan menengah ke atas sebesar US$ 4.046-US$ 12.535.

Butuh 2-3 Tahun Kembali Jadi Upper Middle Income Country

Amalia menjelaskan bahwa klasifikasi terbaru Bank Dunia yang mengkategorikan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah, memiliki dampak negatif yakni tergerusnya pendapatan per kapita.

Dia tak menampik bahwa Indonesia membutuhkan waktu hingga 2023 untuk bisa kembali masuk ke dalam kategori upper middle income country. “Indonesia butuh waktu sekitar 2-3 tahun lagi untuk kembali masuk ke dalam upper middle income,” tegasnya.

Sementara ada beberapa sisi positif dari laporan Bank Dunia yang dapat dijadikan pembelajaran yakni semua pihak harus bersama bekerja keras mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh di atas 5% tahun 2022 dan 2023.

Kedua, dengan status lower middle income, maka Indonesia masih eligible untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah dari lembaga-lembaga internasional, sehingga ini perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan status lower middle income, Indonesia masih eligible untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah dari lembaga-lembaga internasional, dan ini dapat kita optimalkan pemanfaatannya untuk diarahkan pada proyek-proyek yang dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong growth di atas 5%,” tegasnya.

