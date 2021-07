IHSG Diproyeksi Tergerus karena Lonjakan Kasus Covid-19

Jumat, 9 Juli 2021 | 08:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di tengah sentimen negatif global.

"IHSG berpeluang terkoreksi" kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Jumat (9/7/2022).

Dia mengatakan pelemahan IHSG akan dipicu kasus Covid-19 di Indonesia terus memecahkan rekor baru selama 4 hari berturut-turut. Pada Kamis (8/7/2021) tercatat 38.000 kasus, sementara Rabu (7/7/2021) mencapai 34.000. Hal ini membuat Indonesia menyingkirkan India dengan penambahan 34.443 kasus secara harian menjadi nomor dua tertinggi di dunia berdasarkan data Worldometers. Indonesia hanya kalah dari Brasil yang kemarin mencatat 53.749 kasus.

Sentimen buruk lainnya turunnya bursa saham AS Wall Street akibat melemahnya saham teknologi Tiongkok dan keraguan pemulihan ekonomi. Hal ini ditambah anjlokya harga beberapa komoditas seperti emas dan timah d itengah melemahnya rupiah yang sudah berada di atas level Rp 14.500 per dolar AS.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 5.969 - 6.060.

Sementara bursa AS Wall Street Kamis (8/7/20201) melemah di tengah kekhawatiran tekanan ekonomi global akibat Covid-19. Pelemahan terjadi ketika Jepang mengumumkan keadaan darurat di Tokyo untuk Olimpiade mendatang, dan sejumlah negara mencatat kenaikan kasus Covid-19. Hal ini diperburuk dengan naiknya angka pengangguran di Amerika Serikat (AS). Dow Jones Industrial Average turun 259,86 poin, atau 0,75%, menjadi 34.421,93. S&P 500 kehilangan 0,86% menjadi 4.320,82. Nasdaq Composite melemah 0,72% menjadi 14.559,78.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup turun 4,14 poin (0,07%) ke level 6,039,89 pada perdagangan Kamis (8/7/2021). Berdasarkan data RTI, level tertinggi indeks mencapai 6,080,22, sedangkan terendah di level 6,028,6. Sebanyak 194 saham harganya naik, 288 saham turun dan 159 saham stagnan.

1. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Rp 3.000- Rp 3.130

Buy Rp 3.050.

2. PT Timah Tbk (TINS) Rp 1.560- Rp 1.710

Buy Rp 1.610

3. PT Metrodata Electronic Tbk (TBIG) Rp 2.140- Rp 2.450

Buy Rp 2.300

4. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp 2.490 - 2.650

Buy Rp 2.550.

5. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Rp 2.360 - Rp 2.580.

Buy Rp 2.430.

