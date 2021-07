Harga Minyak Naik Dipicu Penurunan Stok AS

Jumat, 9 Juli 2021 | 08:37 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com- Harga minyak naik pada Kamis (8/7/2021) setelah data persediaan atau stok bensin Amerika Serikat (AS) turun jauh lebih besar dari yang diharapkan.

Meski demikian, harga minyak jenis Brent tetap sekitar US$ 3 per barel di bawah penutupan Senin (5/7/2021), karena para pedagang tetap khawatir bahwa pasokan minyak mentah global mungkin naik setelah tidak adanya negosiasi Organisasi Negara Pengekspor Minyak termasuk Rusia (OPEC+).

BACA JUGA Kegagalan OPEC+ Capai Kesepakatan Membuat Harga Minyak Volatil

Minyak mentah berjangka Brent naik 0,94% menjadi US$ $74,12 per barel, dan minyak berjangka West Texas Intermediate AS bertambah 1,02% menjadi US$ 72,94 per barel.

Persediaan minyak mentah AS turun 6,9 juta barel pekan lalu menjadi 445,5 juta barel, data Administrasi Informasi Energi. Analis memperkirakan penurunan 4 juta barel.

Stok bensin turun 6,1 juta barel dalam seminggu menjadi 235,5 juta barel, kata EIA. Analis memperkirakan penurunan 2,2 juta barel

"Laporannya bullish, tidak diragukan lagi," kata analis energi CHS Hedging, Tony Headrick.

BACA JUGA Minyak di Atas Air: Saudi dan UEA Mulai Berseberangan Jalan

Kontrak berjangka telah jatuh baru-baru ini karena tidak tercapainya negosiasi produsen minyak utama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ketidaksepakatan ini terungkap secara terbuka pekan lalu, ketika Riyadh dan Abu Dhabi berselisih mengenai usulan kenaikan produksi.

Pedagang khawatir anggota kelompok OPEC+ dapat tergoda mengabaikan batas produksi yang selama ini menjadi komitmen selama pandemi.

OPEC masih membatasi produksi hampir 6 juta barel per hari (bph) dan diperkirakan akan mengurangi pemotongan itu tahun ini.

Rusia berusaha menengahi dengan membantu mencapai kesepakatan untuk meningkatkan produksi, sumber OPEC+ mengatakan Rabu (7/7/2021).

Kekhawatiran pandemi juga membebani harga. Virus corona yang kembali melonjak memaksa Jepang mengumumkan keadaan darurat untuk Tokyo yang akan melangsungkan Olimpiade.

Sementara Korea Selatan melaporkan kenaikan kasus harian tertinggi.

Sumber: CNBC