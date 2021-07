Harga Emas Terkoreksi, tetapi Bertahan di Dekat Posisi Tertinggi 3 Minggu

Jumat, 9 Juli 2021 | 08:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada akhir perdagangan Kamis (8/7/2021) menghentikan kenaikan 5 hari beruntun, di tengah kenaikan tipis imbal hasil obligasi pemerintah AS dari posisi terendahnya. Meski demikian, harga emas masih bertahan di dekat posisi tertinggi dalam 3 minggu. Namun melemahnya dolar AS dan kekhawatiran pemulihan pasar tenaga kerja AS membuat emas tetap menarik. Sementara Wall Street ditutup terjun bebas.

Kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, turun US$ 1,9 atau 0,11% menjadi US$ 1.800,20 per ons. Sehari sebelumnya, Rabu (7/7/2021), emas berjangka bertambah US$ 7,90 atau 0,44% menjadi US$ 1.802,10.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya melemah 0,3%. Sementara imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun di dekat posisi terendah 4 bulan. Hal ini mendorong emas ke posisi puncak sejak 17 Juni di US$ 1,818,10 pad aawal sesi.

Imbal hasil yang lebih rendah mengurangi peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan suku bunga.

Komoditas emas akan tetap didukung sebagai aset safe-haven, mengingat kekhawatiran pemulihan pasar tenaga kerja AS dan varian virus corona Delta.

Emas mendapat dukungan ketika Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan 373.000 klaim pengangguran awal dalam pekan yang berakhir 3 Juli, atau 2.000 lebih banyak dari pada minggu sebelumnya.

Analis pasar berpendapat bahwa prospek emas dalam jangka pendek tetap kuat, karena varian delta Covid-19 terus menyebar.

Analis Oanda Edward Moya, mengatakan data ekonomi terbaru menunjukkan kemajuan substansial perlu dibuat agar The Fed menaikkan suku bunga. Hal itu juga akan mendukung emas.

Risalah Federal Reserve AS dari pertemuan 15-16 Juni menunjukkan beberapa peserta merasa pengurangan pembelian aset bank sentral akan dipenuhi lebih awal dari yang diperkirakan.

Kecenderungan hawkish (agresif) The Fed yang mengejutkan pada Juni membuat emas terpangkas 7,0%. Logam mulia lainnya, perak pengiriman September turun 14,2 sen atau 0,54%, menjadi US$ 25,987 per ons. Platinum pengiriman Oktober turun US$ 7,4 atau 0,68% menjadi US$ 1.074,5 per ons.

Sumber: CNBC