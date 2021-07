Melalui Lomba, Indodax Gencarkan Edukasi Aset Kripto dan Blockchain

Jumat, 9 Juli 2021 | 10:26 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Sebagai upaya meningkatkan edukasi aset kripto dan blockchain kepada masyarakat, Indodax menggelar lomba Trading Contest & Photo Contest 2021, Lomba Menulis Indodax Academy, serta Indodax Short Film Festival. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian HUT ke-7 Indodax dalam merangkul komunitas.

"Bukan hanya mengedukasi serta mensosialisasikan aset kripto dan teknologi blockchain, kami juga ingin lebih dekat dan mendukung hal-hal positif di kalangan komunitas, khususnya milenial," kata CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Jumat (9/7/2021).

Oscar mengharapkan seluruh pemenang Trading Contest dan Photo Contest 2021 bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia terkait kripto. "Seperti yang terjadi kepada pemenang, tidak perlu modal besar untuk bisa untung di trading aset kripto dan mendapatkan return besar," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Trading Contest & Photo Contest 2021, Arief Apriandi (32), warga Lampung, berhasil menjadi pemenang dan membawa pulang hadiah satu unit mobil All New Datsun Go. Arief berhasil mendapatkan return of investment (ROI) tertinggi yaitu 117.000% hanya dengan modal di bawah Rp 100.000. "Karena yang dinilai bukan besarnya modal, tapi pertumbuhan atau ROI. Tapi bagi saya memang lebih mudah untuk trading dengan modal yang kecil," kata dia.

Trading Contest 2021 Indodax digelar dalam rangka HUT ke-7 Indodax. Trading contest ini merupakan event yang dilakukan setiap tahunnya dengan total hadiah ratusan juta. Ada beberapa kategori yang dilombakan yakni kategori individu dengan hadiah utama satu unit mobil. Kategori ini menempatkan 10 orang pemenang. Berikutnya, ada kategori grup dengan hadiah utama Rp 50 juta. Adapun pemenangnya adalah grup 'Para Pencari Cuan'. Di kategori ini juga menempatkan 10 grup pemenang.

