Catering Pala Adas Resto Sajikan Menu Khusus untuk Masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri

Jumat, 9 Juli 2021 | 14:41 WIB

Oleh : Chairul Fikri / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Meningkatnya jumlah kasus Covid-19 dalam beberapa waktu belakangan membuat banyak masyarakat kini lebih memilih menjalani isolasi mandiri ketimbang menjalani perawatan di rumah isolasi maupun rumah sakit. Lantaran kini seluruh fasilitas kesehatan itu tengah dalam kondisi penuh.

Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat ikut serta membantu dengan cara masing-masing. Seperti salah satu cara yang dilakukan Catering Pala Adas Resto berlokasi di Ruko Cordoba, Jalan Marina Raya Blok F No 12, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara ternyata punya cara unik untuk membantu para pasien Covid-19.

Yang dibantu adalah para pasien yang tengah menjalani isolasi mandiri. Caranya dengan cara menyediakan menu khusus agar terpenuhi kebutuhan gizi makanannya.

Hal itu diungkapkan Owner Catering Pala Adas Resto, Farida May kepada media, Jumat (9/7/2021). "Catering Pala Adas Resto berupaya membantu masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri dengan menyiapkan paket menu makanan bagi warga yang terpapar Covid-19 agar bisa memenuhi kebutuhan gizi makanannya selama menjalani isolasi. Di mana paket yang kita tawarkan ini dengan harga hanya Rp100.000 per orang untuk menu lengkap dua kali makan, yakni siang dan malam. Atau total selama 14 hari menjalani isolasi mandiri sekitar Rp 1,4 juta dan pengirimannya makanannya secara gratis. Dan sementara ini hanya melayani masyarakat yang tinggal di Pantai Indah Kapuk (PIK), Pluit dan wilayah Jakarta Utara dengan bisa menghubungi melalui Whatsapp kami di No 081928882998," ungkap Farida.

Ditambahkannya, menu makanan sehat yang ditawarkan dari resto ini akan menyajikan menu makanan sehat yang berbeda, dan tetap menyajikan cita rasa Indonesia. Hal ini bisa mengatasi kebosanan masyarakat yang ingin menyantap makanan bervariasi selama menjalani isolasi mandiri.

"Makanan yang kita sajikan tentunya dengan beragam jenis sayuran dan makanan yang dimasak dengan menggunakan minyak yang sehat. Lalu, buah-buahan sebagai penunjang vitamin juga kita berikan dalam paket menunya. Di mana dalam setiap paket ada nasi, 4 lauk dan lengkap dengan buah-buahannya. Ini diharapkan akan bisa menaikan imunitas mereka yang terpapar Covid-19," lanjutnya.

Tak hanya menyediakan menu bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, restoran ini juga menyediakan menu khusus bagi masyarakat yang tengah menjalani WFH dimasa PPKM Darurat yang saat ini terus diupayakan pemerintah untuk menekan kenaikan kasus khususnya untuk wilayah DKI Jakarta.

"Kita berupaya untuk terus menyajikan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat dimasa PPKM Darurat ini. Di mana masyarakat tak harus berfikir keluar rumah untuk bisa menyantap makanan favoritnya. Dan semoga Pala Adas Resto Catering menjadi pilihan serta solusi terbaik menu makanan di masa-masa isolasi mandiri dan disaat pelaksanaan PKM Darurat yang mengharuskan masyarakat menjalani aktivitasnya di rumah," tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com