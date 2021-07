Harga Minyak Naik karena Persediaan AS Turun di Tengah Pembicaraan OPEC+

Sabtu, 10 Juli 2021 | 06:12 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik untuk hari kedua pada Jumat (9/7/2021) karena data menunjukkan persediaan AS turun di tengah ketidakpastian pasokan global setelah kebuntuan OPEC+.

Minyak mentah berjangka Brent menguat 1,93%, atau US$ 1,43 menjadi US$ 75,55 per barel. Sementara kontrak berjangka West Texas Intermediate AS bertambah 2,22%, atau US$ 1,62, ke US$ 74,56 per barel.

Namun secara mingguan, harga kedua acuan melemah sekitar 1%, terseret buntunya pembicaraan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu termasuk Rusia, atau dikenal OPEC+.

Stok minyak mentah dan bensin AS turun. Selan itu, permintaan bensin mencapai level tertinggi sejak 2019. Demikian data Administrasi Informasi Energi (Energy Information Administration/EIA) AS mengatakan pada Kamis. Hal ini menandakan peningkatan perekonomian. “Laporan EIA yang bullish membantu pasar minyak rebound ,” kata analis PVM, Stephen Brennock.

“Jelas, pasar minyak AS ketat. Namun satu-satunya cara mencegah pelemahan lebih lanjut adalah menahan ancaman perang harga OPEC+," tambahnya.

Kenaikan harga minyak dibatasi kekhawatiran bahwa anggota kelompok OPEC+ dapat mengabaikan pembatasan produksi yang telah diikuti selama pandemi Covid-19. Hal ini menyusul terhentinya pembicaraan antara produsen utama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Dua sekutu Teluk OPEC berselisih mengenai usulan kesepakatan produksi minyak yang akan berada di pasar.

Rusia berusaha menengahi dalam upaya mencapai kesepakatan untuk meningkatkan produksi, demikian dikatakan sumber OPEC+ Rabu (7/7/2021). Sementara Amerika Serikat melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan pejabat di Arab Saudi dan UEA, Gedung Putih mengatakan Selasa (6/7/2021).

Sementara penyebaran varian Covid-19 delta dapat menghambat pemulihan ekonomi di seluruh dunia dan membebani harga minyak.

