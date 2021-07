Harga Emas Catat Minggu Terbaik dalam 2 Bulan karena Varian Delta

Sabtu, 10 Juli 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Jumat (9/7/2021), menuju minggu terbaik dalam tujuh minggu atau hampir dua bulan didukung pelemahan dolar dan kekhawatiran varian Delta virus corona dapat memperlambat pemulihan ekonomi global.

BACA JUGA Harga Emas Terkoreksi, tetapi Bertahan di Dekat Posisi Tertinggi 3 Minggu

Harga emas di pasar spot naik 0,5% menjadi US$ 1,810,99 per ons. Adaun secara mingguan bertambah 1,4% pada minggu ini. Sementara emas berjangka AS menguat 0,6% menuju US$ 1,810,6.

“Kami terus memiliki masalah dengan varian Delta. Itu mungkin akan memperlambat pemulihan ekonomi, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia,” kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities, Bart Melek.

“Ketika investor yakin bahwa Federal Reserve AS menargetkan lapangan pekerjaan penuh dan tidak terlalu khawatir tentang inflasi di atas target, kita bisa melihat pergerakan emas di atas US$ 1.850 pada akhir tahun.”

BACA JUGA Harga Emas Turun dari Level Tertinggi 2 Minggu Seiring Penguatan Dolar

Emas, sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan politik serta kenaikan inflasi, menjadi menarik bagi investor. Apalagi saat ini dunia masih minim vaksinasi dan varian virus corona yang sangat menular mendorong pembatasan baru, terutama di Asia Tenggara.

Adapun pelmahan dolar menambah kilau emas karena membuatnya lebih murah bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Di pasar fisik, permintaan emas di India dan Tiongkok melambat minggu ini, diredam kenaikan suku bunga domestik.

Sementara harga perak naik 0,9% menjadi US$ 26,15 per ons, tetapi turun untuk minggu ini setelah naik selama 2 minggu sebelumnya. Platinum bertambah 2,5% ke US$ 1,102,53 dan paladium naik 0,2% menjadi US$ 2,811,90. Kedua logam ini mencatat kenaikan secara mingguan.

Sumber: CNBC