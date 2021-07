Stasus Erick: Pemilihan Vaksinasi Individu di Enam Kota Merujuk PPKM Darurat

Minggu, 11 Juli 2021 | 11:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga mengatakan masyarakat mulai Senin besok (12/7/2021) bisa membeli sekaligus mendapatkan layanan vaksinasi Covid-19 di delapan klinik PT Kimia Farma Tbk (KAEF) di enam kota. Untuk tahap awal, program vaksinasi individu ini baru dilayani di delapan klinik Kimia Farma yang tersebar di enam kota di Jawa dan Bali.

"Karena ini (lokasi klinik Kimia Farma) kan daerah Jawa Bali yang menerapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) darurat," kata Arya kepada Beritasatu.com Minggu (11/7/2021).

Menurutnya, langkah ini dilakukan agar vaksinasi di Indonesia semakin cepat dan masif. Selain itu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar secara gratis."Jadi banyak pilihan. Tapi tetap vaksin gratis pemerintah tetap berjalan. Seperti di Jakarta, semua lokasi vaksin gratis bisa diakses masyarakat," kata Arya.

Arya mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) sudah menerbitkan aturan teknis bahwa vaksinasi gotong royong tidak hanya diperuntukkan karyawan perusahaan dan anggota keluarganya, tetapi juga individu umum yang tidak termasuk pegawai. "Kementerian Kesehatan sudah keluarkan aturan teknis vaksinasi gotong royong diperbolehkan tidak hanya untuk perusahaan, tetapi individu," ujar Arya.

Terpisah Direktur Utama PT Kimia Farma Verdi Budidarmo menjelaskan pada tahap awal, program ini baru menyentuh enam kota dengan delapan klinik. Namun secara bertahap Kimia Farma akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan (mal) di kota-kota besar.

“Setelah menjalankan vaksinasi gotong royong perusahaan, Kimia Farma memberikan pilihan baru bagi masyarakat yang melakukan vaksinasi sendiri. Kami siap memberikan layanan vaksinasi individu melalui klinik-klinik di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, kami baru memberikan pelayanan ini di delapan klinik di Jawa dan Bali,” ujar Verdi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (11/7/2021).

Vaksinasi gotong royong individu ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Pada poin kesatu dari peraturan tersebut, menetapkan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong. Harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Sehingga jika dua kali suntik dan pelayanan sekitar Rp 879.140.

Aturan tersebut juga memberikan kesempatan kepada warga negara asing yang berada di Indonesia diperbolehkan mendapatkan vaksinasi. Sesuai yang tertuang pada pasal 10 A. Kriteria WNA tersebut nanti akan ditetapkan oleh

menteri.

Berikut lokasi yang melayani pembelian vaksin dan pelaksanaan vaksinasi:

1. Kimia Farma Senen (Jakarta), kapasitas 200 orang per hari

2. Kimia Farma Pulogadung (Jakarta), kapasitas 200 orang per hari

3. Kimia Farma Blok M (Jakarta), kapasitas 100-200 orang per hari

4. Kimia Farma Supratman (Bandung, Drive Thru), kapasitas 200 orang per hari

5. Kimia Farma Citarum (Semarang), kapasitas 100 orang per hari

6. Kimia Farma Sukoharjo (Sukoharjo, Jateng), kapasitas 500 orang per hari

7. Kimia Farma Sedati (Surabaya), kapasitas 200 orang per hari

8. Kimia Farma Batubulan (Bali), kapasitas 100 orang per hari

