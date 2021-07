Pengelola Jalan Tol Dukung Penerapan Multi Lane Free Flow

Minggu, 11 Juli 2021 | 18:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Subakti Syukur mengatakan ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi covid-19 membuat berbagai pihak harus saling bersinergi dan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"ATI terus mengedepankan kontinuitas proses pembangunan dan layanan jalan tol guna mewujudkan infrastruktur berkelanjutan dengan memberikan layanan terbaik bagi pengguna jalan tol. Untuk mencapai itu, sangat diperlukan kondisi iklim investasi yang kondusif dan kepastian usaha,” ungkapnya di sela virtual konferensi pers rapat anggota ATI, Jumat (9/7/2021).

Subakti menambahkan, sebagai asosiasi profesional yang mewadahi seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) di Indonesia, keberadaan ATI juga diharapkan dapat ikut bersinergi dalam upaya meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan usaha jalan tol bagi masyarakat

"Serta, meningkatkan peran serta seluruh anggota menjadi bagian dari stakeholder pembangunan Indonesia, terutama dalam menciptakan konektivitas nasional," tandasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATI, Krist Ade Sudiyono menambahkan asosiasinya memiliki visi yang sama dalam peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol khususnya yang terkait dengan modernisasi sistem transaksi jalan tol melalui pemanfaatan teknologi electronic toll collection, yaitu Multi Lane Free Flow (MLFF).

Tentunya sistem yang akan diterapkan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan cepat, aman, mudah dan sederhana (dari sisi pengguna jalan tol), serta mendukung efektivitas operasional, akurasi dan keamanan data juga memberikan nilai tambah nyata kepada BUJT.

"Oleh karenanya, rencana pemerintah dalam menerapkan MLFF ini harus memenuhi standar layanan dan kesesuaian dengan kondisi jalan tol di Indonesia yang didukung kesiapan regulasi yang memadai," tambahnya.

Tak hanya itu, lanjut Kris, ATI juga diharapkan dapat mendorong seluruh anggotanya untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, sebagai upaya untuk menggerakkan bisnis industri jalan tol kepada BUMN maupun sektor swasta dengan adanya kerja sama baik dengan pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya para pengguna jalan tol.

“Sehingga, BUJT perlu menjaga kesinambungan bisnis jalan tol termasuk pelaksanaan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan pemerintah yang seimbang,” papar dia.

Kris menambahkan, pihaknya terus memonitor dan mengawal agar terwujudnya percepatan dana talangan dan Badan Layanan Umum, perlunya kepastian akan hak BUJT dalam pemanfaatan right of way (ROW) dan pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan (TIP/TIK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pengusahaan jalan tol.

“Pandemi memang belum berakhir dan industri jalan tol bergerak sangat dinamis, oleh karenanya ATI dan seluruh anggotanya berkomitmen untuk berupaya maksimal melanjutkan proses pembangunan dan mengoperasikan jalan tol ini dengan baik, berikhtiar untuk membangun negeri,” tutup Kris.

