PT FFI Salurkan 15.000 Kotak Susu untuk RSD Covid Asrama Haji Pondok Gede

Minggu, 11 Juli 2021 | 20:07 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - PT Frisian Flag Indonesia (FFI) memberikan bantuan 15.000 kotak susu cair siap minum untuk para tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Bantuan diterima langsung oleh Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan/Chief Ministry Officer Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, Rabu lalu.

Corporate Affairs Director PT FFI Andrew F Saputro mengatakan sebagai perusahaan produk bergizi berbasis susu turut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Disebutkan, di sela peresmian RS Darurat Covid-19 Asrama Haji Jakarta, Jumat (9/7/2021), Presiden Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bahu-membahu untuk menangani pandemi Covid-19 dengan harapan penanganan pandemi bisa ditangani sebaik-baiknya.

Senada dengan semangat tersebut, FFI yang telah hadir di tengah keluarga Indonesia selama hampir 100 tahun bersama dengan beberapa perusahaan yang tergabung dalam The European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham Indonesia) berinisiatif untuk turut andil berkolaborasi dengan pemerintah dalam menanggulangi pandemi.

BACA JUGA Jadi RS Covid-19, Asrama Haji Pondok Gede Siapkan 50 ICU dan 40 HCU

Andrew mengatakan kolaborasi dari berbagai pihak menjadi salah satu kunci untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Menurutnya, dibutuhkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat hingga sektor industri untuk membantu pemerintah agar pandemi dapat teratasi dengan baik.

“Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci agar pandemi dapat segera usai. FFI juga turut mengapresiasi seluruh pihak yang berjuang sebagai garda terdepan dalam penanggulangan pandemi ini,” ujar Andrew dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Minggu (11/7/2021).

Sebelumnya, pada 2020 FFI juga telah menyalurkan sekitar 1,4 juta produk susu cair siap minum dan susu bubuk Bendera bekerja sama dengan berbagai mitra penyalur, seperti Jabar Bergerak, Aksi Cepat Tanggap, Kitabisa.com, Foodbank of Indonesia dan sebagainya.

“Donasi disalurkan kepada garda terdepan pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, kepolisian, TNI, dan masyarakat terdampak pandemi,” pungkas Andrew.

Sumber: BeritaSatu.com