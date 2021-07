Bursa Jepang Melonjak di Tengah Situasi Covid-19 Regional

Senin, 12 Juli 2021 | 08:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik menguat pada perdagangan Senin pagi (12/7/2021) karena investor terus memantau situasi Covid-19 secara regional.

Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,78% di awal perdagangan, sementara indeks Topix melonjak 1,71%. Kospi Korea Selatan juga menguat 0,79%.

S&P/ASX 200 di Australia naik tipis 0,36%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,31% lebih tinggi.

Sementara bank sentral Tiongkok Jumat (9/7/2021) mengumumkan pemangkasan 50 basis poin rasio persyaratan cadangan (reserve requiment ratio/RRR) untuk semua bank, yang efektif mulai Juli.

"Langkah itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki berbagai alat kebijakan untuk melakukan kebijakan moneter,” tulis Raymond Yeung dan Zhaopeng Xing dari ANZ Research dalam catatannya.

Covid di Asia Pasifik

Investor terus mengamati situasi virus corona di Asia-Pasifik pada Senin. Pemerintah Jepang akan menempatkan Tokyo di bawah keadaan darurat Covid-19 pada Senin. Sementara pembatasan jarak sosial lebih ketat akan diberlakukan di Seoul, Korea Selatan, menurut laporan media lokal.

Di tempat lain di Asia Tenggara, beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia terus berjuang dengan lonjakan infeksi baru-baru ini, menurut Reuters.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,154 setelah turun baru-baru ini dari atas 92,4.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,21 per dolar, lebih lemah dari level yang terlihat di bawah 110 terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7488, masih di bawah level di atas US$ 0,755 yang terlihat minggu lalu.

