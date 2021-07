OPEC Capai Kesepakatan Produksi, Harga Minyak Melemah

Kamis, 15 Juli 2021 | 08:01 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Dubai, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan pagi ini di Asia, Kamis (15/7/2021). Setelah dua minggu menemui jalan buntu, OPEC akhirnya mencapai kesepakatan produksi minyak.

Wall Street Journal (WSJ) melaporkan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mencapai kesepakatan yang dapat meningkatkan suplai minyak mentah dunia di tengah meningkatnya permintaan.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,56% ke US$ 74,34 per barel, sedangkan WTI turun 0,68% ke US$ 72,63 per barel.

UEA meminta baseline produksi dinaikkan dari 3,2 juta barel per hari menjadi 3,8 juta barel per hari. Menurut sumber WSJ, Arab Saud dan negara-negara tetangganya akhirnya menyepakati permintaan UEA menaikkan produksi ke 3,65 juta barel per hari mulai April 2022. Belum ada pernyataan resmi dari OPEC terkait hal laporan ini.

Kesepakatan awal yang didukung para delegasi OPEC adalah meningkatkan produksi ke 400.000 barel per hari secara bertahap setiap bulan hingga akhir 2022, sehingga produksi akan kembali ke level normal pada 2020 lalu.

