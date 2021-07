Bursa Asia Mixed Jelang Rilis Data PDB Tiongkok

Kamis, 15 Juli 2021 | 08:33 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Kamis (15/7/2021). Pelaku pasar menantikan data ekonomi Australia dan Tiongkok.

Indeks Nikkei turun 0,77%, indeks komposit Shanghai turun 0,06%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,03%, Kospi korsel naik 0,11%.

Australia akan mengumumkan data ketenagakerjaan Juni hari ini. Tiongkok akan mengumumkan data PDB triwulan kedua dan penjualan ritel Juni.

Indeks S&P 500 ditutup menguat pada perdagangan Wall Street, Rabu (14/7/2021), menyusul pernyataan Ketua the Federal Reserve Jerome Powell yang memastikan bank sentral akan mempertahankan kebijakan moneter longgarnya.

Dow Jones Industrial Average naik 0,13% ke 34.933,23. S&P 500 naik 0,12% ke 4.374,3. Nasdaq turun 0,22% ke 14.644,95.

Di hadapan Komite Jasa Keuangan DPR AS, Powell mengatakan bahwa bank sentral mampu mempertahankan kebijakan moneter longgar sebelum mulai melakukan tapering (mengurangi) stimulus, meskipun inflasi saat ini naik pesat. Powell memlihat bahwa inflasi akan menurun ke depan.

Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan pagi ini di Asia, Kamis (15/7/2021). Setelah dua minggu menemui jalan buntu, OPEC akhirnya mencapai kesepakatan produksi minyak.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,56% ke US$ 74,34 per barel, sedangkan WTI turun 0,68% ke US$ 72,63 per barel.

Sumber: CNBC.com