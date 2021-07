Wapres: Ruang Terbuka Luas untuk Kembangkan Industri Keuangan Syariah

Kamis, 15 Juli 2021 | 12:33 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan masih terdapat ruang yang luas untuk pengembangan industri keuangan syariah Indonesia.

"Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah menyampaikan bahwa market share keuangansyariah Indonesia masih relatif rendah yaitu 9,89% dari total aset keuangan nasional Indonesia, termasuk di dalamnya pasar modal syariah," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertema 'The Future of Islamic Capital Market: Opportunities, Challenges, and Way Forward', Kamis (17/7/2021).

Wapres menjelaskan sekitar 87% dari penduduk Indonesia beragama Islam. Artinya, potensi pasar sangat besar. Saat ini, The State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 telah memposisikan Indonesia pada peringkat ekonomi syariah di peringkat ke-4 dunia.

Wapres juga memaparkan bahwa laporan Islamic Finance Country Index (IFCI) 2020 menyebutkan, dari 42 negara yang di-survey terkait keuangan syariah, Indonesia menempati posisi ke-2 dengan skor 82,01 setelah Malaysia.

Menurut Wapres, peringkat tersebut menunjukan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bahkan di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Capaian ini tentunya menumbuhkan semangat optimisme dan keyakinan bagi kita semua, para stakeholder, investor, maupun pelaku usaha sektor ekonomi syariah untuk terus mengembangkan dan memajukan industri keuangan syariah di Indonesia," urai Wapres.

BACA JUGA Industri Keuangan Syariah Tumbuh Positif, Indonesia Halal Watch Apresiasi Kinerja Wapres

Wapres lalu membeberkan pengembangan pasar modal syariah Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1997 dengan terbitnya produk reksadana syariah pertama. Namun, geliatnya baru mulai dirasakan pada tahun 2011. Dan untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah OJK telah menerbitkan Roadmap Pasar Modal Syariah tahun 2020-2024 sebagai salah satu panduan terkait arah kebijakan pasar modal syariah.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk penguatan industri keuangan syariah. Beberapa diantaranya adalah merger tiga Bank Umum Syariah yang kini dikenal dengan nama PT Bank Syariah Indonesia (PT BSI). Pada tahun 2025 ditargetkan nantinya akan masuk dalam 10 besar bank syariah dunia.

Lalu penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kalangan industri dan ritel untuk masyarakat umum. Total penerbitan Sukuk Ritel tersebut mencapai Rp 203 triliun dengan total investor sebanyak 347.145 individu. Juga penerbitan Green Sukuk yang telah menerima sekitar 42 penghargaan dari berbagai lembaga internasional.

OJK juga telah memberikan izin penerbitan instrumen investasi syariah di pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan saham syariah.

Lebih jauh, Wapres mengakui bahwa akibat pandemi Covid-19, kinerja pasar modal syariah ikut mengalami perlambatan. Menghadapi situasi ini diperlukan suatu inovasi bersama.

Sedikitnya terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan dan perluasan pasar ke depan. Yaitu: peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat, korporasi, dan investor potensial. Serta dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada generasi milenial.

"Sehingga mudah dipahami, dapat menarik minat, dan relevan dengan kondisi kekinian," kata Wapres.

Sumber: BeritaSatu.com