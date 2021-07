Bursa Asia Melemah di Awal Perdagangan

Jumat, 16 Juli 2021 | 08:57 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Jumat (16/7/2021). Pelaku pasar menantikan pernyataan terkait kebijakan moneter bank sentral Jepang.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,84%, indeks komposit Shanghai turun 0,07%, Hang Seng Hong Kong turun 0,09%, S&P/ASX 200 turun 0,11%. Kospi turun 0,53%.

Bank of Japan dijadwalkan mengumumkan kebijakan moneter terbarunya hari ini.

BACA JUGA S&P 500 Terkena Profit Taking di Tengah Kinerja Positif Emiten

Indeks S&P 500 ditutup melemah pada perdagangan Kamis (15/7/2021), meskipun laporan keuangan emiten Wall Street pada triwulan kedua 2021 lebih baik dari perkiraan. Dari 18 perusahaan S&P 500 yang laporan keuangannya mengalahkan proyeksi analis, rata-rata laba per saham mereka 18% lebih tinggi dari ekspektasi. Namun, harga saham mereka justru turun rata-rata 0,58%.

Dow Jones Industrial Average naik 0,15% ke 34.987. S&P 500 turun 0,33% ke 4.360. Nasdaq turun 0,7% ke 14.543,1.

Harga minyak mentah dunia melemah pada perdagangan Kamis (16/7/2021). OPEC mencapai kesepakatan produksi minyak yang dapat meningkatkan suplai minyak mentah dunia.

Harga minyak mentah Brent turun 1,73% ke US$ 73,47 per barel. West Texas Intermediate turun 2,02% ke US$ 71,65 per barel.

Sumber: CNBC.com