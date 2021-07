Harga Minyak Minggu Ini Terburuk Sejak Maret karena Pasokan Meningkat

Sabtu, 17 Juli 2021 | 06:11 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada Jumat (16/7/2021) memperpanjang pelemahan dari dua hari sebelumnya, dan mencatat penurunan mingguan terbesar sejak Maret setelah kekhawatiran berlimpahnya pasokan.

Minyak mentah Brent naik 28 sen, atau 0,4%, menjadi US$ 73,77 per barel, tetapi secara mingguan turun 3,8%. Minyak mentah berjangka AS naik 39 sen, atau 0,54%, menjadi US$ 72,01 per barel, tetapi melemah 5,1% minggu ini.

BACA JUGA Harga Minyak Masih Melemah Setelah OPEC Mencapai Kesepakatan Produksi

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) mencapai kesepakatan minggu ini, sehingga membuka jalan produsen OPEC+ untuk meningkatkan produksi. "Semua tanda menunjukkan bahwa OPEC+ menuju kesepakatan kompromi yang memungkinkan UEA mengamankan penyesuaian dasar," kata analis RBC Capital dalam sebuah catatan.

Dia mengatakan, produsen lain akan mencari perlakuan serupa dan berpotensi memperpanjang pertimbangan menuju pertemuan tingkat menteri Agustus.

OPEC pada Kamis (16/7/2021) memperkirakan permintaan minyak dunia akan meningkat tahun depan ke sekitar level yang sebelum pandemi, menjadi 100 juta barel per hari (bph), dipimpin pertumbuhan permintaan di Amerika Serikat, Tiongkok, dan India.

"Namun peningkatan kasus virus di Asia Pasifik, yang telah memicu penguncian dapat mengurangi permintaan minyak,” kata analis ActivTrades Ricardo Evangelista.

BACA JUGA OPEC Capai Kesepakatan Produksi, Harga Minyak Melemah

Harga minyak mendapat beberapa dukungan dari penurunan stok minyak mntah AS hampir 8 juta barel pekan lalu.

JPM Commodities Research mengatakan pihaknya memperkirakan permintaan global pada Juli dan Agustus 1,7% di bawah level 2019.

“Kami pikir untuk memulihkan permintaan yang hilang secara berkelanjutan (sebagian besar adalah bahan bakar jet) masih akan memakan waktu karena cuaca dingin di belahan bumi utara dan musim perjalanan puncak sudah berlalu,” kata JPM.

Sumber: CNBC