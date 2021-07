Harga Emas Melemah dari Level Tertinggi 1 Bulan karena Penguatan Dolar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Jumat (16/7/2021) karena penguatan dolar sehingga logam mulia ini meninggalkan posisi tertinggi 1 bulan pada hari sebelumnya.

Harga emas di pasar spot turun 0,8% menjadi US$ 1.814,11 per ons, meskipun secara mingguan naik 0,3%. Sementara harga emas berjangka AS melemah 0,8% ke US$ 1.815.

Indeks dolar mencatat kenaikan mingguan kuat, mengurangi daya tarik emas bagi pemegang mata uang lainnya.

Analis komoditas TD Securities Daniel Ghali mengatakan ketidakmampuan emas mendapatkan keuntungan secara substansial dari pelemahan imbal hasil obligasi pemerintah AS menunjukkan bahwa emas tetap rentan penurunan.

Ghali mengatakan bahwa peningkatan permintaan fisik batangan, terutama dari konsumen besar Tiongkok, dan pembelian bank sentral dapat membatasi penurunan logam mulia.

Awal pekan ini, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menegaskan kembali bahwa bank sentral AS akan tetap akomodatif, sehingga mendorong emas ke level tertinggi 1 bulan pada Kamis (15/7/2021).

"Ketidakpastian akibat lonjakan kasus Covid-19 karena varian delta di Amerika Serikat dapat memaksa The Fed tetap akomodatif lebih lama," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago.

Sementara paladium turun 3,2% menjadi US$ 2.644,20 per ons, dan mencatat penurunan mingguan pertama dalam empat minggu. Adapun platinum kehilangan 2,9% menjadi US$ 1.105,03.

Sebuah laporan penjualan ritel AS Juni menunjukkan penjualan kendaraan bermotor menurun karena kurangnya pasokan yang disebabkan tidak adannya semikonduktor global.

Sedangkan perak turun 2,3% menjadi US$ 25,71 per ons.

Sumber: CNBC