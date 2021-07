Mohon Tenang di Rumah, Pemerintah Siapkan Bansos, Ini Rinciannya

Sabtu, 17 Juli 2021 | 20:38 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah Jokowi-KH Ma'ruf Amin menambah sejumlah anggaran penanganan Covid-19 dalam wujud bantuan sosial (bansos), kesehatan, hingga untuk UMKM.

Dari sisi bansos yang ditangani Kementerian Sosial RI, Menkeu SMI menjelaskan bahwa selama ini sudah diberikan bantuan ke 10 juta keluarga dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Program keluarga harapan akan mendapatkan bantuan: ibu hamil: Rp 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per triwulan. Balita : 3 juta per tahun Rp 750.000 per triwulan. Siswa SD: Rp 900.000 per tahun atau Rp 125.000 per triwulan dan Siswa SMP Rp 1,5 juta per tahun atau Rp 75.000 per triwulan.Siswa SMA: 2 juta/tahun atau Rp 500.000 per triwulan kemudian penyandang disabilitas Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600.000 per triwulan serta Lansia Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600.000 per triwulan.

Sasaran PKH ini adalah 10 juta keluarga atau ekuivalen 40 juta orang dengan periode 12 bulan.

Kedua adalah Kartu Sembako kepada 10 juta keluarga penerima PKH dan plus 8,8 juta keluarga. Jadi total penerima ada 18,8 juta keluarga. Perbulan, menerima Rp 200 ribu selama setahun. Jumlah penerima Januari-Maret 2021 adalah 15,9 juta keluarga.

"Ibu Mensos sudah janji sanggup memenuhi penerima kartu sembako ini,' kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Sabtu (17/7/2021).

Nah, baru saja diputuskan Presiden Jokowi, karena kondisi pandemi, ada tambahan 2 bulan ekstra untuk Juli-Agustus. Sehingga ada tambahan Rp 400 ribu bagi keluarga pemegang Kartu sembako. Anggarannya Rp7,52 Triliun.

Selanjutnya, adalah Bansos Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga yang bukan penerima PKH dan kartu sembako. Penerimanya masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mereka mendapatkan Rp 300 ribu perbulan selama 6 bulan. Total anggarannya Rp 18,08 triliun.

Di luar itu, sebenarnya Pemerintah masih memberikan BLT untuk 8 juta keluarga di pedesaan melalui transfer Dana Desa. Namun ini bukan dikerjakan oleh Kemensos. Informasinya akan dibikin dalam berita terpisah.

Untuk tambahan mengingat meningkatnya pandemi dan pemberlakuan PPKM Darurat, pemerintah akan memberikan bantuan beras Bulog kepada 28,8 juta keluarga. Mereka adalah penerima PKH, Kartu Sembako, dan penerima BST. Pemerintah akan menyediakan 10 kg beras Bulog per keluarga dengan anggaran Rp3,58 triliun.

Selain itu, karena Mensos Tri Rismaharini juga menerima permintaan daerah, ada 5,9 juta keluarga yang diharap dapat bantuan pemerintah.

"Kita putuskan mereka akan menerima yang sama diterima penerima Kartu Sembako. Mereka akan dapat 6 bulan masing-masing Rp 200 ribu perbulan, anggarannya Rp 7,08 Triliun, kata SMI.

Sumber: BeritaSatu.com