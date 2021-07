PPKM Darurat, Penumpang Pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Turun 70%

Minggu, 18 Juli 2021 | 19:48 WIB

Tangerang, Beritasatu.com -Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 2 Juli membuat jumlah penumpang pesawat yang terbang maupun mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten anjlok 70%. Selama PPKM darurat, penumpang wajib menyertakan sertifikat vaksinasi dosis pertama dan hasil negatif swab antigen atau PCR.

"Sejak pemberlakuan persyaratan perjalanan di masa PPKM darurat tanggal 5 Juli 2021, jumlah penumpang pesawat berkurang 60% - 70%. Saat ini hanya 13.000 - 15.000 penumpang per harinya untuk rute domestik maupun internasional," ungkap Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muwardi saat dihubungi media, Minggu (18/7/2021).

Holik mengatakan, sebelum PPKM darurat, penumpang yang terbang dan mendarat di masa pandemi Covid-19 sudah jauh menurun dibanding masa normal. Pada masa pandemi, penumpang rata-rata 60.000 - 70.000 per hari jauh dibanding masa normal mencapai 500.000 orang per harinya.

"Kita melakukan penyesuaian operasional dan layanan di Bandara Soetta khususnya di Terminal 2. Untuk boarding lounge di Sub-terminal 2D kita alihkan ke Sub-Terminal 2E. Hal itu tidak berlaku untuk counter check in yang masih beroperasi di masing-masing tempat asal. Ini untuk mencegah kerumunan dan penumpukan penumpang saat akan chek in di bandara," lanjutnya.

Selain itu, diberlakukan single entry untuk pintu masuk dimana di gate 5 untuk penumpang. Khusus kru pesawat tetap gate 4.

Holik mengatakan kebijakan ini hanya akan berlaku di masa PPKM darurat. "Keputusan peraturannya hanya sampai PPKM darurat saja," kata dia.

