Bursa Asia Dibuka Melemah di Tengah Kesepakatan OPEC

Senin, 19 Juli 2021 | 08:47 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan Senin (19/7/2021). Pelaku pasar memantau pergerakan harga minyak mentah dunia setelah OPEC mencapai kesepakatan mengurangi pemangkasan produksi.

Nikkei 225 Tokyo turun 1,16%, indeks komposit Shanghai turun 0,25%, Hang Seng Hong Kong turun 0,78%, S&P/ASX 200 turun 1,09%, Kospi Korsel turun 0,87%.

Pada hari Minggu, OPEC mencapai kesepakatan untuk menghapus pemangkasan produksi minyak sebesar 5,8 juta barel per hari hingga September 2022. Pemangkasan produksi akan dimulai pada Agustus.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,84% ke US$ 72,97 per barel, sedangkan WTI turun 0,78% ke US$ 71,25 per barel.

Saham-saham perusahaan migas juga turun. Beach Energy di Australia turun 0,58%, Inpex Jepang turun 2,22%, dan Japan Petroleum Exploration turun 3,14%.

Sumber: CNBC.com