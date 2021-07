IHSG Rawan Koreksi, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

Senin, 19 Juli 2021 | 09:29 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin (19/7/2021) diperkirakan bergerak menguat dengan level support 5,947, 5,913 dan resistance 6,114,6,134.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, proyeksi tersebut sejalan dengan menguatnya IHSG pada perdagangan akhir pekan lalu Jumat (16/7/2021). Selama indeks tidak terkoreksi ke bawah 5,947, maka IHSG berpeluang menguat dengan membentuk wave [iii] dari wave wave C, terlebih jika IHSG mampu menembus resistancenya di level 6,114 dan 6,134.

Meski demikian, para investor perlu mewaspadai terjadinya koreksi untuk menutup gap yang berada di rentang 6,046-6,051.

"Skenario terburuknya, bila IHSG terkoreksi menembus 5,884 atau bahkan terburuknya 5,742, maka IHSG rawan terkoreksi ke area 5,500," jelas MNC Sekuritas.

Lebih lanjut agar tetap cuan, investor dapat mencermati saham berikut;

BBTN - Buy on Weakness (1,315)

Jumat kemarin (16/7), BBTN ditutup menguat 2,3% ke level 1,315. Kami perkirakan, selama BBTN masih mampu bergerak di atas 1,220, maka saat ini posisi BBTN sedang berada di awal wave [C].

Buy on Weakness: 1,260-1,310

Target Price: 1,445, 1,590

Stoploss: below 1,220

MEDC - Spec Buy (570)

MEDC ditutup cenderung flat pada perdagangan Jumat kemarin (16/7) ke level 570. Selama MEDC tidak terkoreksi ke bawah 550, maka kami perkirakan posisi MEDC saat ini sudah berada di akhir wave Y dari wave (A). Hal ini berarti, koreksi MEDC diperkirakan akan relatif terbatas dan berpeluang menguat.

Spec Buy: 550-570

Target Price: 615, 675

Stoploss: below 550

SSIA - Buy on Weakness (472)

Jumat kemarin (16/7), SSIA ditutup menguat 3,1% ke level 472 diiringi dengan tekanan beli yang besar. Kami memperkirakan, posisi SSIA saat ini sedang membentuk wave C dari wave (B), sehingga pergerakan SSIA diperkirakan berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 446-468

Target Price: 510, 565

Stoploss: below 432

ICBP - Buy on Weakness (8,575)

Menutup pekan kemarin (16/7), ICBP ditutup terkoreksi 1,2% ke level 8,575 dengan tekanan jual yang cukup besar. Kami perkirakan, ICBP saat ini sedang membentuk wave 2 dari wave (C). Hal ini berarti, koreksi ICBP akan relatif terbatas dan berpeluang untuk berbalik menguat.

Buy on Weakness: 8,325-8,450

Target Price: 9,025, 9,475

Stoploss: below 8,200

Sumber: Investor Daily