Bursa Eropa Anjlok 2% karena Kekhawatiran Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 05:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa jatuh pada perdagangan Senin (19/7/2021) karena investor khawatir terhadap meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia, didorong varian delta yang mudah menular.

Pan-European Stoxx 600 ditutup turun 2,3%. Saham bank, energi, dan perjalanan memimpin pelemahan. Saham karnaval yang mencatat kinerja terburuk di sektor perjalanan, ambles 8,3%.

Lonjakan kasus Covid-19 di seluruh Eropa disebabkan varian delta yang sangat menular. Beberapa negara besar Eropa terpaksa menerapkan kembali pembatasan sosial. Sementara Inggris mencabut sebagian besar pembatasan pada Senin meskipun melaporkan jumlah kasus harian tinggi.

Investor juga menyikapi OPEC dan sekutunya, mencapai kesepakatan pada Minggu (18/7/2021) untuk menghentikan pengurangan produksi minyak 5,8 juta barel per hari pada September 2022. Peningkatan pasokan minyak akan dimulai pada bulan Agustus.

Perkembangan itu terjadi setelah Brent telah melonjak 40% sepanjang tahun 2021, dengan permintaan minyak mentah meningkat karena pemulihan ekonomi global pulih dari pandemi.

Pada Senin pagi, patokan internasional minyak mentah berjangka Brent jatuh 5,8% menjadi US$ 69,32 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga turun 6,4% menjadi US$ 67,20 per barel.

Di Wall Street, saham jatuh di tengah kekhawatiran kenaikan kasus Covid-19 akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Kekhawatiran inflasi juga membebani saham setelah Indeks Harga Konsumen di AS pekan lalu menunjukkan melonjak 5,4% pada Juni.

Secara terpisah, indeks sentimen konsumen AS dari University of Michigan yang dirilis pada Jumat (16/7/2021) menunjukkan bahwa konsumen percaya harga akan melonjak 4,8% pada tahun depan. Ini adalah kenaiakn tertinggi sejak Agustus 2008.

Kembali di Eropa, kehancuran yang disebabkan banjir besar di Jerman dan Belgia dapat membebani sentimen di kawasan itu minggu ini.

Dalam pergerakan harga individu, produsen katup industri Swedia Indutrade naik 4,8% ke puncak Stoxx 600 menyusul laporan pendapatan kuartal kedua yang kuat. Perusahaan teknologi ritel Inggris Ocado tergelincir 1,9% setelah kebakaran yang disebabkan tabrakan robot di salah satu gudangnya mengakibatkan pembatalan ribuan pesanan.

Sementara, raksasa teknologi Tiongkok Tencent mengumumkan kesepakatan membeli pengembang video game Inggris Sumo Group seharga US$ 1,26 miliar, membuat sahamnya naik 40%.

Sumber: CNBC