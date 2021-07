Dow Jones Terburuk Sejak Oktober karena Kebangkitan Kasus Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 06:26 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street turun tajam pada Senin (19/7/2021) di tengah kekhawatiran kebangkitan kasus Covid-19 akan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Aksi jual saham membuat Dow Jones Industrial Average mengalami hari terburuk sejak Oktober 2020..

Dow turun 725,81 poin, atau 2,1%, menjadi 33.962,04 setelah sempat ke level terendah anjlok 946 poin sebelum pulih pada penutupan. S&P 500 turun 1,6% menjadi 4.258,49. Energi, keuangan, dan industri adalah sektor dengan kinerja terburuk. Nasdaq Composite yang didominasi sektor teknologi turun 1,1% menjadi 14.274,98, membukukan pelemahan hari kelima berturut-turut dan penurunan beruntun terburuk sejak Oktober.

Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) 10 tahun mencapai level terendah 5 bulan di 1,17%, memperburuk kekhawatiran perlambatan ekonomi.

"Anda memiliki dua kekhawatiran yakni kekhawatiran teknikal pasar dan kekhawatiran soal pertumbuhan," kata Kepala Penasihat Ekonomi Allianz, Mohamed El-Erian kepada "Squawk Box" CNBC Senin.

Kasus Covid-19 kembali merangkak naik di AS bulan ini karena varian delta yang lebih menular. AS mencatat rata-rata 26.000 kasus baru sehari dalam 7 hari terakhir hingga Minggu (18/7/2021), naik dari rata-rata 7 hari sekitar 11.000 kasus sehari sebulan lalu, menurut Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Kasus sudah melonjak di seluruh dunia karena varian delta.

Sektor maskapai penerbangan kembali terpukul. Saham Delta Airlines dan Amerika Airlines masing-masing turun sekitar 4%. Sedangkan United Airlines kehilangan 5%.

Saham utama terkait pertumbuhan ekonomi global juga turun. Boeing merosot 5%. Adapun General Motors dan Caterpillar masing-masing turun sekitar 2%.

"Pasar tampaknya siap mengambil karakter lebih defensif karena mengalami perlambatan pendapatan dan ekonomi," kata Kepala Strategi Ekuitas AS Morgan Stanley, Mike Wilson dalam sebuah catatan Senin.

Sementara harga minyak turun di tengah kekhawatiran perlambatan pertumbuhan dan karena OPEC+ setuju menghentikan pengurangan produksi secara bertahap. Saham energi termasuk yang berkinerja terburuk, dengan ConocoPhillips turun 3% dan Exxon Mobil kehilangan 3%. Minyak mentah WTI turun 7,5% menjadi US$ 66,42 per barel.

Sumber: CNBC