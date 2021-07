Minyak AS Ambles 8% di Bawah US$ 70 karena OPEC Akan Tingkatkan Produksi

Selasa, 20 Juli 2021 | 06:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) turun di bawah level psikologis US$ 70 pada Senin (19/7/2021) untuk pertama kalinya dalam lebih 1 bulan karena OPEC dan mitranya setuju meningkatkan produksi. Selain itu, varian delta Covid-19 mengancam permintaan global.

Harga minyak WTI AS melemah 7,51% ke US$ 66,42 per barel, terburuk sejak September 2020, setelah sempat ke posisi terendah US$ 65,47. Harga saat ini 13% di bawah level tertinggi baru-baru US$ 76,98 pada 6 Juli, yang merupakan posisi tertinggi dalam 6 tahun. Sementara patokan internasional minyak mentah Brent anjlok 6,75% pada Senin menjadi US$ 68,62 per barel.

OPEC+ pada Minggu (18/7/2021) sepakat meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel setiap bulan mulai Agustus. Kenaikan produksi akan berlanjut hingga September 2022. Secara keseluruhan OPEC+ akan meggenjot produksi 6 juta barel per hari. Pengumuman itu muncul setelah pertemuan awal 1 Juli tidak mencapai kesepakatan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab masih berdebat soal kuota produksi dasar.

Pertemuan OPEC+ Juli yang berakhir tanpa kesepakatan membuat pasar minyak kacay karena membuka pintu bagi kelompok itu tidak menyekapati pembatasan produksi.

"Ini adalah pembaruan OPEC+," kata analis RBC Helima Croft Senin. "Kami pikir pasar benar-benar dapat menyerap tambahan 400.000 barel per bulan, ini adalah perjanjian yang konstruktif."

Saham energi bergerak melemah di tengah penurunan harga minyak. Occidental, Diamondback Energy, Schlumberger dan Marathon Oil mengalami penurunan terbesar, masing-masing ambles lebih 6%.

Meski demikian, beberapa perusahaan Wall Street percaya ketatnya pasar akan terus mendukung harga. Credit Suisse menaikkan perkiraannya Minggu malam dan memproyeksi rata-rata harga Brent US$ 70 per barel pada 2021, naik dari perkiraan sebelumnya US$ 66,50. Sementara WTI diperkirakan US$ 67 untuk tahun ini, naik dari US$ 62.

Sementara Citi memprediksi Brent dan WTI naik ke US$ 85 pada tahun ini.

Sumber: CNBC