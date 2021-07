Harga Emas Melemah Seiring Penguatan Dolar

Selasa, 20 Juli 2021 | 08:11 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Senin (19/7/2021) karena penguatan dolar mengimbangi penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS ke level terendah sejak Februari.

Harga emas di pasar spot turun 0,2% menjadi US$ 1.807,59 per ons. Sementara emas berjangka AS melemah 0,3% ke US$ 1.809,20.

"Emas terjebak dalam tarik ulur antara penguatan dolar yang membebani logam mulia dan penurunan risiko, yang mendukung harga emas," kata analis ActivTrades, Ricardo Evangelista.

Indeks dolar mencapai level tertinggi dalam lebih 3 bulan, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya, dan melawan penurunan tajam acuan obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun.

Sementara Managing Partner CPM Group Jeffrey Christian, mengaitkan penurunan emas ini dengan pelemahan musiman permintaan investasi dan perhiasan.

"Banyak investor melihat emas ke rekor tertinggi pada awal Agustus tahun lalu dan belum mendekati kembali ke level tertinggi sejak itu," kata dia.

Sementara sentimen di pasar lebih berisiko seperti ekuitas dihancurkan ketakutan investor atas lonjakan kasus virus corona, yang memaksa banyak negara Asia memberlakukan pembatasan. Investor juga mengkhawatirkan meningkatnya tekanan inflasi AS.

Sementara harga perak melemah 2,3% menjadi US$ 25,07 setelah mencapai level terendah sejak 13 April di US$ 24,96. Platinum turun 3% menjadi US$ 1.069,49 dan paladium turun 1,4% menjadi US$ 2.593,00.

