Mengekor Wall Street, Bursa Asia Jatuh

Selasa, 20 Juli 2021

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik jatuh pada perdagangan Selasa pagi (20/7/2021) menyusul pelemahan bursa saham AS di Wall Street semalam yang membuat Dow Jones Industrial Average anjlok lebih 700 poin, atau terburuk sejak OKober 2020.

Di Jepang, Nikkei 225 melemah 0,89%, sementara indeks Topix turun 1,05%. Kospi Korea Selatan anjlok 0,55%.

Adapun S&P/ASX 200 di Australia terkoreksi 1,06%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,27% lebih rendah.

Tiongkok akan mengumumkan suku bunga pinjaman acuan terbaru pada Selasa. Mayoritas pedagang dan analis dalam jajak pendapat memperkirakan tidak ada perubahan baik Suku Bunga Dasar Pinjaman (LPR) 1 tahun atau LPR lima tahun, menurut Reuters.

Sementara bursa saham di Indonesia, Malaysia, dan Singapura tutup pada Selasa karena hari libur.

Penurunan Wall Street

Semalam di Amerika Serikat, Dow Jones Industrial Average jatuh 725,81 poin menjadi 33.962,04, sementara S&P 500 tergelincir 1,59% menjadi 4.258,49. Adapun Nasdaq Composite turun 1,06% menjadi 14.274,98.

Pelemahan di Wall Street karena kekhawatiran potensi kebangkitan kasus Covid-19 akan menekan pemulihan ekonomi global. Beberapa negara di Asia berjuang melawan infeksi. Apalagi Goldman Sachs baru-baru ini memangkas perkiraan pertumbuhan 2021 untuk sebagian besar wilayah.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,879 dari di bawah 92,8.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109,50 per dolar, lebih kuat dari level di atas 110,5 yang terlihat terhadap greenback minggu lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7343, turun dari level sekitar US$ 0,738 kemarin.

Harga minyak naik pagi ini di jam perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent bertambah 0,48% menjadi US$ 68,94 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka AS menguat 0,72% menjadi US$ 66,9 per barel.

