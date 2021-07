Bursa Eropa Menguat Setelah Aksi Jual Besar-besaran, UBS Naik 5%

Rabu, 21 Juli 2021 | 05:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada Selasa (20/7/2021) pulih dari aksi jual besar-besaran pada hari sebelumnya di tengah kekhawatiran kebangkitan Covid-19.

Pan-European Stoxx 600 ditutup naik 0,5%, dengan saham sumber daya dasar menguat 1,5%. Sementara sektor perjalanan dan utilitas turun 0,2%.

Penguatan terjadi setelah aksi jual tajam pada Senin (19/7/2021) ketika indeks blue chip Eropa turun 2,3%, sementara di Wall Street, Dow Jones Industrial Average jatuh 2,1% mencatat hari terburuk sejak Oktober.

Pada perdagangan Selasa rata-rata utama indeks AS rebound, Dow naik 1,7%. Begitu halnya S&P 500 dan Nasdaq di wilayah positif.

Kekhawatiran penyebaran varian delta Covid-19 mendorong investor di seluruh dunia membuang saham pada pada Senin, terutama sektor yang terkena dampak langsung pembatasan.

Kasus Covid-19 melonjak di Eropa dan AS ketika varian delta menyebar sengat cepat. Di AS, rata-rata ada 26.000 kasus harian dalam 7 hari terakhir, naik dua kali lipat dari rata-rata sebulan lalu, menurut data Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Bitcoin juga menjadi sorotan pada Selasa setelah jatuh di tengah gejolak pasar, di bawah US$ 30.000 untuk pertama kalinya dalam hampir sebulan.

Adapun laba kuartal kedua raksasa perbankan Swiss UBS mencatat $2 miliar. Saham UBS naik 5,3%.

Di bagian atas Stoxx 600, produsen industri Swedia Alfa Laval melonjak 8% setelah kinerjanya mengalahkan perkiraan. Sementara di bagian bawah indeks, perusahaan peralatan rumah tangga Swedia, Electrolux turun 6,4% setelah mengeluarkan peringatan rantai pasokan.

Sumber: CNBC